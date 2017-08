Devon define campeões na 40ª Expointer

A raça Devon elegeu, nesta quarta-feira (30), os campeões da raça durante a 40ª Expointer. O jurado John May, presidente da Associação Britânica de Criadores, veio especialmente do Condado de Devon, na Inglaterra para ser jurado do evento.

O Grande Campeão foi o touro Torpedo AZ de Santa Lúcia 279, do box 943, da Cabanha Santa Lúcia, de André da Rocha, do expositor Gilson Barreto Hoffmann. O reservado ficou o touro Benedictus Robusto, do box 949, da Cabanha Santa Maria, da expositora Danuza Cunha Kluwe Franco, de Santa Margarida do Sul.

“Foi emocionante. Eu tive uma expectativa de que seria um julgamento muito interessante pelo jurado ser uma pessoa de grande conhecimento, do berço da raça. Isso nos deu a certeza de que estamos no caminho certo e que temos de continuar lutando para produzir essa genética e conseguir também compartilhar com todos os criadores que tiverem interesse”, disse Gilson Hoffmann, proprietário do Grande Campeão.

Entre as fêmeas, o prêmio de Grande Campeã foi para a Cabanha Santa Alice, de Santa Maria, com o animal Bela Santa Alice 1151, do box 915, do criador Pedro Olmedo Ribas. A reservada Grande Campeã foi para Bombinha De Santa Lúcia, box 906, da Cabanha Santa Lúcia, exposta por Soely Barreto Hoffmann.

“Criamos a Bela desde pequena. Ela tem um histórico campeão na feira. Esse título coroa um trabalho feito pela nossa família há mais de 50 anos. É um reconhecimento de grande importância, ainda mais por contarmos com a avaliação do presidente da associação inglesa do Devon, país de origem da raça”. Henrique Ribas, afirma um dos proprietários do animal.

Segundo o jurado John May, a escolha foi especialmente difícil entre as fêmeas, já que o alto padrão racial estava presente de maneira uniforme na maioria dos animais apresentados. May relata surpresa ao constatar que os animais criados no Brasil são muito parecidos com os que encontra na Inglaterra, berço da raça: “Eu fiquei muito impressionado com o padrão dos animais que vi ao longo do dia. Eu não sabia bem o que esperar, já que nunca havia julgado o Devon fora do Reino Unido. O que vi foi um gado tão bom, se não até melhor que os nossos. Vi o verdadeiro Devon na Expointer”.