Devon na prática: cortes nobres e preparo na brasa são tema de workshop

Os apaixonados por carne e parrilla terão a oportunidade de aprender sobre a ciência e a arte que estão por trás de uma carne com qualidade gourmet. Nesta terça-feira, 05 de junho, o chef e mestre assador Leonardo Albuquerque mostrará os segredos que vão do campo ao prato em um workshop que terá a desossa de um novilho da raça Devon.

Segundo o chef Leonardo Albuquerque, o evento se enquadra na categoria das carnes super premium: “é importante que o consumidor conheça os diferentes cortes e as formas de preparo para que ele possa chegar numa casa de carnes já sabendo o que procura. É um mercado que tem um potencial grande, as pessoas estão interessadas em qualidade e em um produto mais exclusivo, tanto é que rapidamente o evento lotou”, reflete o chef que planeja realizar novas edições para atender quem não conseguiu se inscrever.

Serão elaborados 15 cortes desde o matambre e bife de tira passando por Tomahawk, Prime Rib, T-bone até os mais conhecidos vazio e filé mignon. Haverá ainda explicações sobre linhagens, manejo, indústria e processos de maturação. Os cortes serão preparados na parrilla com técnicas de saborização com Wood Chips da Bold do Brasil. Ao final, a degustação terá o acompanhamento de vinhos selecionados pela D’Vino e outras bebidas.

A raça Devon tem origem britânica e se destaca pela maciez e sabor, registrando altos índices de marmoreio – gordura entremeada nas fibras da carne, que derrete quando levada ao fogo. O novilho preparado no evento faz parte de um lote especial, fruto de uma parceria entre a Fazenda Palmeira e o Frigorífico Coqueiro. O workshop, que acontece no Studio EXS, em Porto Alegre, faz parte da série Experiência em Brasas, que explora o uso da brasa no preparo de alimentos.

