Devon receberá nova plataforma gastronômica na 41ª Expointer

Três chefs reconhecidos no cenário gastronômico gaúcho estão unindo forças para lançar uma nova plataforma gastronômica na Casa da Associação de Criadores de Devon, na 41ª Expointer. O 3er Piso, projeto itinerante, fará sua estreia no restaurante da Casa do Devon, que neste ano está renovada.

O 3er piso levará a assinatura dos chefs Leonardo Albuquerque e dos argentinos Marcelo Chaparro e Diego Andino, este último responsável pela linha de pâtisserie. Segundo Alburquerque, a proposta é levar ao público um cardápio de cortes de carnes especiais e pratos de fogão. Para a sobremesa ou café da tarde, além da linha de pâtisserie de Diego Andino, estará disponível o cardápio completo da cafeteria Nespresso. A operação inicia na sexta-feira e vai até o dia 2 de setembro, servindo tanto no almoço quanto no jantar ao público mais exigente da feira.

