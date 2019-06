Dez anos sem o Rei do Pop: homenagens e polêmicas cercam a data

Por Cindy Abreu*

Nesta terça-feira (25) completa dez anos da morte do rei do pop, Michael Jackson. O cantor em vida e também mesmo após sua morte continua provocando opiniões diversas. Michael Jackson morreu em 2009, aos 50 anos por causa de uma overdose de anestésicos e sedativos.

Durante o dia inteiro Michael deve receber homenagens de fãs em eventos programados em lugares como a Calçada da Fama em Hollywood, onde o cantor tem uma estrela, e o cemitério onde ele está enterrado, na Califórnia. Ao mesmo tempo que fãs tentam manter a imagem dele viva e eternizada com homenagens e lembranças foi justamente neste ano com o lançamento do documentário “Deixando Neverland“, em janeiro, que a imagem de Michael volta a ser associada a acusações de abuso sexual de crianças.

Além dos eventos já citados um “baile de zumbis” ocorrerá em Venice Beach e a exibição de filmes de homenagem feitos por admiradores. Há também uma campanha para doação de dinheiro para a cerimônia anual de colocação de rosas no túmulo de Jackson, no Forest Lawn Memorial-Park, em Los Angeles.

E os números atribuídos a Jackson continuam estrondosos mesmo após sua morte ele lidera o ranking da revista Forbes de celebridades que mais lucraram após a morte. No ano passado, por exemplo, a arrecadação foi de 400 milhões de dólares, além disso, já são 20 músicas póstumas entre duetos e vocal falso.

As homenagens a Michael nos dez anos de sua morte, no entanto, são mais tímidas do que o programado até pouco tempo atrás. O documentário ”Deixando Neverland“, exibido pela HBO, lançado em janeiro, acabou levando o Rei do Pop mais uma vez ao centro de polêmicas, nele contem depoimentos de dois homens que afirmam terem sofrido abuso sexual do cantor quando eram crianças. Segundo contam Wade Robson e James Safechuck, o músico se aproveitava da fama para se aproximar de crianças e de suas famílias. Criando um forte vínculo com os meninos, ele os atraía para o rancho Neverland, na Califórnia, onde ocorriam os abusos.

Não foi a primeira vez que Jackson foi acusado de abuso. Em 1993 veio a primeira acusação, do pai de um outro garoto. O cantor fechou acordo de 23 milhões de dólares e o processo se encerrou. Em 2003, uma nova ação, movida por um quarto jovem, chegou a levar o músico à prisão e a julgamento, dois anos depois. Ele, porém, foi absolvido.

Em nota neste aniversário de morte a família Jackson não mencionou as acusações e apenas exaltou o cantor e sua carreira “um artista talentoso e um extraordinário humanitário”. Há um processo em decorrência no valor de 100 milhões de dólares da família contra a HBO.

Nas redes sociais diversas homenagens estão sendo feitas, na conta do oficial do cantor no Instagram uma arte com ano de nascimento e morte foi postada com a seguinte legenda: ”Cada ato individual de gentileza ajuda a criar um mundo melhor para todos. Michael viveu sua vida por esta filosofia, e a força de sua influência é aparente através de todos os seus esforços através da campanha #HonorMJ. Clique no link da biografia para visualizar o mosaico, uma representação visual de todas as ações que os fãs de Michael fizeram este mês para homenagear seu legado”, veja a publicação:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

