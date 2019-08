Dez carros foram recuperados no mês de junho através do aplicativo Detetive Cidadão

O aplicativo Detetive Cidadão recuperou dez carros somente no mês passado, em Porto Alegre. A ferramenta digital se intensificou em junho, que conseguiu devolver aos seus donos 16 veículos. “A tecnologia e inteligência são essenciais no combate à criminalidade”, ressalta o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Os interessados podem baixar gratuitamente o aplicativo, através da Google Play e App Store que está disponível para plataformas Android e iOS. Mais de 50 mil pessoas já colaboram com o #EufaçoPoa. “Ao utilizar a tecnologia, a população contribui com os órgãos de segurança pública no combate ao crime”, salienta a importância, o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira. A plataforma digital foi criada pela Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa).

O aplicativo permite fotografar a placa de um automóvel suspeito e verificar a situação. No momento em que um carro é furtado ou roubado e o aplicativo é acionado, o sistema de monitoramento emite um anúncio à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, no qual são informados os dados da placa para que o automóvel possa ser acompanhado em tempo real.

