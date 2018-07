Dez crianças brasileiras ainda permanecem em abrigos nos Estados Unidos

A poucas horas do prazo final dado pela Justiça americana para a reunião de todas as crianças separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos, dez menores brasileiros ainda permaneciam em abrigos, segundo informou nesta quinta-feira (26) o Itamaraty. As crianças têm entre cinco e 17 anos, e estão em instituições localizadas em Chicago e no Texas.

O governo dos EUA tem até a meia-noite desta quinta para reunir todas as crianças aos pais, conforme determinou um juiz federal na Califórnia. O Departamento de Justiça, porém, já informou nesta semana que parte das famílias não deve ser reunida – entre elas, cerca de 500 pais que foram deportados aos seus países de origem sem os filhos.

O Itamaraty diz estar acompanhando a situação dos menores e trabalhando para agilizar a documentação necessária para reunir as famílias. Na semana passada, eram 30 crianças brasileiras que estavam sob a guarda de abrigos. Desde então, 20 foram reunidas aos pais ou guardiões legais.

No total, cerca de 2.600 crianças imigrantes foram separadas dos pais desde abril, quando a administração de Donald Trump iniciou a política de tolerância zero contra a travessia ilegal da fronteira. Pelo menos 50 delas eram brasileiras.

Advogados do governo disseram ao juiz federal Dana Sabraw nesta semana que muitas das pessoas que foram separadas dos filhos podem não estar aptas para uma reunificação imediata por já terem sido deportadas, terem dispensado uma reunificação, terem ficha criminal ou não estarem qualificadas por outros motivos.

Já os advogados que trabalham com imigrantes dizem que as ações do governo têm sido caóticas, e na quarta-feira a ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis) apresentou declarações aos tribunais detalhando as histórias de pais supostamente pressionados a abdicar da reunificação ou assinar documentos de deportação que não entenderam.

O grupo de direitos humanos pediu ao juiz Sabraw para suspender as deportações de famílias por sete dias depois de elas serem reunidas, dizendo que os advogados precisam de tempo para fazer com que os pais entendam seus direitos e analisem suas opções.

O pedido foi parte de uma ação civil apresentada pela ACLU para questionar a separação de pais e filhos das políticas de “tolerância zero” do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para deter a imigração ilegal.

Trump ordenou que as separações fossem suspensas em junho, após uma revolta generalizada, e Sabraw ordenou que o governo reunifique as famílias que separou até esta quinta-feira.

Organizações que trabalham com as crianças se queixaram da falta de coordenação nas ações de reunificação, mas mantêm a esperança de que o governo cumprirá o prazo imposto por Sabraw. “Estamos vendo algumas crianças serem levadas no meio da noite para serem reunificadas”, Anthony Enriquez, das Entidades de Caridade Católicas de Nova York, que representam algumas das crianças afetadas.

Lee Gelernt, advogado da ACLU, disse a Sabraw em uma audiência na terça-feira que o processo de reunificação está “uma bagunça”, algo que advogados do governo contestaram. Até segunda-feira autoridades disseram ter reunificado 879 pais aos filhos e identificado 1.634 pais que podem ter direito à reunificação. Números atualizados não foram fornecidos.

