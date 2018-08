Dez dicas para largar de vez o sedentarismo

Encontrar espaço no dia a dia para praticar uma atividade física é complicado, mas difícil mesmo é acabar com as inúmeras desculpas para se exercitar e sair do sedentarismo. As facilidades do cotidiano também parecem tentadoras: elevador em vez de escada, ir trabalhar de carro no lugar de pedalar e até usar o controle remoto quando o melhor seria levantar para trocar o canal da TV. Atitudes como essas pouco a pouco se tornam maus hábitos e pioram a qualidade de vida. Incluir exercícios e uma dieta saudável no cotidiano parece cada vez mais árduo. Mas como toda prática deve ter um começo, o professor de educação física Bruno Leal listou dez dicas para quem quer começar a ser movimentar.

1) Escolha uma atividade física de que goste Comece pelo que desperta seu interesse. A motivação está diretamente ligada ao prazer. Se você prefere atividades ao ar livre, não adianta se matricular em academias ou estúdios. Se você é mais tranquilo, provavelmente vai preferir pilates a aulas de dança. Vale retomar as atividades que fazia na época da escola ou da universidade. 2) Procure um ambiente perto de casa ou do trabalho A distância é uma das maiores causas de desistência. Para dar continuidade ao hábito, escolha um local de treino que esteja em seu itinerário. Assim, fatores como trânsito, mau tempo, combustível e horários não vão ser mais empecilhos para a rotina de exercícios. 3) Vá com calma Os resultados dos treinos são conquistados diariamente. Não espere começar a atividade e ver notar conquistas imediatas. Frustrações geram abandono do exercício. Determine também aonde você quer chegar, pois metas ajudam a manter o foco. 4) Associe os exercícios à boa alimentação Essa é uma forma de levar o treino a sério. A alimentação correta potencializa os ganhos, o que também dá motivação. Entenda que seu corpo precisa de quantidades específicas de cada nutriente, e que refeições irregulares podem prejudicar os resultados e causar desânimo. 5) Descanse Não adianta chegar ao local de treino cansado. A atividade não será prazerosa e os resultados não serão os mesmos, já que você não vai se dedicar totalmente. Além disso, o cansaço é um fator decisivo para faltar o treino. 6) Convide um amigo A boa companhia é uma excelente motivação para dar início e continuidade aos treinos. Quanto mais gente no mesmo foco, melhor. Se um amigo estiver pensando em ficar em casa, o outro insiste para que ele compareça à atividade, liga e se oferece para buscá-lo. 7) Conheça o seu relógio biológico Saber o período do dia em que você está mais disposto a praticar atividades físicas é fundamental. Busque um horário que se adapte à sua rotina e que, ao mesmo tempo, seja um turno em que seu corpo esteja disposto a receber estímulos. 8) Consulte o seu médico Todo mundo deve se exercitar, mas nem sempre da mesma forma. O médico é o profissional mais indicado para orientações sobre as atividades ideais para cada pessoa. Registre também seus resultados com especialistas. Ter acompanhamento regular auxilia na continuidade dos exercícios. 9) Estabeleça hábitos saudáveis Pratique esportes como trilha ou corrida no seu momento de lazer. Atividades ao ar livre dão ao atleta a chance de conhecer novos lugares e apreciar ótimas vistas. Dividir esses espaços com mais pessoas se exercitando serve como impulso. Vale incluir atividades periódicas como o futebol com os amigos e andar de bicicleta com as crianças ou buscá-las da escola caminhando. 10) Compartilhe seus momentos As redes sociais são boas ferramentas para dividir a rotina com os amigos. Mostre a eles cada etapa do progresso, da compra do tênis à refeição do dia. Seus contatos podem ter a sensação de participar do seu novo projeto e enviar mensagens de incentivo. Suas conquistas também vão inspirar outras pessoas.

