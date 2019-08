Dez homens são presos com 4kg de drogas e dois carros clonados em Bagé

Agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar trabalharam em conjunto em uma ação que prendeu dez homens por tráfico de drogas e clonagem de carros em Bagé. Os indivíduos são, na maioria, naturais de Porto Alegre, mas estavam residindo na fronteira, onde distribuíam as drogas.

Durante as investigações, foi descoberta uma residência, na Vila Brum, zona norte de Bagé, onde seis homens moravam. Durante a abordagem, foram encontrados 3kg de crack, 1kg de cocaína, munições de calibre 9mm e 380mm, e um carro roubado, com placas clonadas. Dois homens tentaram fugir, mas foram capturados alguns metros do local.

Após realizar a prisão do grupo, foi descoberto que um deles era suspeito de uma tentativa e um homicídio consumado na última semana. Os demais integrantes foram localizados através da identificação do veículo utilizado no crime, que estava estacionado em uma residência no Vila Gaúcha. O Chevrolet Prisma também era roubado e tinha placas clonadas. Nesta residência, foram encontrados munições, drogas e outro par de placas falsas.

Segundo a Brigada Militar e a Polícia Civil, os homens estão ligados a uma organização criminosa que comanda e ordena o tráfico, roubo e homicídios de dentro do sistema penitenciário.

Deixe seu comentário: