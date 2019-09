Dez pessoas são presas no aeroporto de Brasília suspeitas de usar crianças para imigração ilegal aos Estados Unidos

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (5), no Aeroporto Internacional de Brasília (DF), dez pessoas tentando migrar ilegalmente para os Estados Unidos, via México. Os presos estavam acompanhados por oito crianças, que seriam utilizadas no esquema de imigração ilegal. As informações são da PF.

Além de nenhuma das crianças ter autorização para ingresso nos Estados Unidos, foi constatada a falsificação de passaportes de algumas delas para que se passassem por filhos dos presos, facilitando, desse modo, o ingresso em território norte-americano. Segundo a PF, a intenção era de utilizar a prática conhecida como “Cai-Cai”, na qual um maior de idade se entrega às autoridades migratórias norte-americanas na companhia de um menor, impedindo, assim, pelas leis daquele país, sua deportação imediata, já que o menor não pode permanecer sozinho durante os trâmites de repatriação.

Durante as investigações, uma das mães passou a residir, durante mais de mês, na residência de um casal para que a criança se acostumasse com a companhia desses adultos, que pagaram para se passar por seus pais junto às autoridades migratórias, inclusive falsificando documentos para a obtenção de passaporte com os dados de paternidade alterados.

De acordo com a PF, os crimes investigados são de promoção da migração ilegal de menor de idade, falsificação de documentos, dentre outros.

Tráfico internacional de drogas

Em outra operação, a Polícia Federal apreendeu também na madrugada desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo, um passageiro tentando embarcar para a África com droga dentro de cilindros.

Policiais federais, em fiscalização de rotina junto ao balcão de check-in de voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, entrevistaram um passageiro e desconfiaram de suas respostas. Diante disso, ele foi conduzido pelos policiais ao aparelho de raio-x para que o conteúdo de sua mala fosse verificado. As imagens obtidas revelaram a existência de diversos cilindros metálicos com substância orgânica.

De acordo com a PF, o suspeito, nacional da Nigéria, de 51 anos de idade, é portador de visto permanente no Brasil. Ele pretendia embarcar para Lagos, em seu país natal mas foi conduzido à delegacia para acompanhar a realização de perícia nas peças. Os peritos federais encontraram um total de 24 cilindros, cujo peso somou mais de 16 Kg, contendo cocaína em seu interior.

A PF informou que o suspeito, preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, foi conduzido ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça.

