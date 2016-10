Viajar é um dos maiores prazeres da vida e faz qualquer um ficar feliz. Confira uma lista com dez viagens dos sonhos que todo mundo deveria fazer.

Ilhas Maldivas.

Maldivas é um conjunto de ilhas localizadas no Oceano Índico e é uma das viagens mais incríveis que existem. Os casais em lua de mel costumam escolher o destino, que é famoso por ter resorts e bangalôs flutuantes em meio ao mar azul-turquesa.

Havaí.



Quem ama praia e natureza não pode deixar de conhecer o Havaí. Por lá os principais passeios são conhecer praias paradisíacas, fazer trilhas incríveis em meio à natureza e, claro, conhecer seus vulcões.

Nova York.

Nova York é um dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos, abrigando grandes lojas e pontos turísticos. Andar por suas ruas é como estar em um filme hollywoodiano, cujo clima agitado é embalado por arranha-céus de tirar o fôlego.

Veneza.

A charmosa cidade italiana é um destino exótico e clássico que conquista os apaixonados por lugares diferentes e encantadores. Sua arquitetura se mistura com as águas esverdeadas do mar, fazendo com que a cidade flutuante fique ainda mais interessante.

Ilhas Seychelles.

O destino paradisíaco fica em território africano. Por lá, o visitante encontra aquele clichê que todo mundo ama: praias com águas cristalinas e um cenário paradisíaco.

Mykonos.

A Grécia em si já é uma viagem dos sonhos, já que conta com muitos lugares históricos e paisagens naturais de tirar o fôlego. Mykonos é um dos lugares imperdíveis do país.

Islândia.

Um dos fenômenos da natureza mais bonitos com certeza é a Aurora Boreal. Ela acontece quase diariamente entre os meses de setembro e abril, principalmente nas regiões próximas aos polos – como é o caso da Islândia.

Bora Bora.

Para quem duvida que o paraíso existe é porque ainda não conhece esta Ilha da Polinésia Francesa. Uma das grandes vantagens do local é admirar o azul impressionante do oceano de seu próprio bangalô.

Tailândia.

O país abriga ilhas e praias que parecem ter saído de um filme de tão bonitas. Além da rica cultura, os turistas encontram passeios diversificados.

Paris.

A cidade do amor é um dos destinos mais visitados da Europa. A capital francesa é uma verdadeira obra de arte.

