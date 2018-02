Dezenas de jovens estão desaparecidas

Dezenas de estudantes do ensino médio estão desaparecidas na Nigéria dois dias após um ataque do grupo jihadista Boko Haram contra uma escola de meninas. Os combatentes do Boko Haram, fortemente armados, atacaram a cidade de Dapchi, no estado de Yobe. As alunas e os professores de um internato feminino, Girls Science Secondary School, fugiram para a selva.