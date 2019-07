A polícia de Moscou, na Rússia, deteve mais de 25 manifestantes em um protesto no domingo (14). Os políticos de oposição organizaram o ato porque as autoridades eleitorais locais alegam que suas candidaturas são baseadas em assinaturas falsificadas. Os líderes de oposição protestaram contra uma possível proibição dos candidatos anti governo que disputam as eleições para o Parlamento.