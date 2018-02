Dezenove pit bulls são resgatados por suspeita de maus-tratos

Policiais resgataram 19 cães da raça pit bull de uma casa do Setor Leste Universitário, em Goiânia, nesta segunda-feira (19). Vizinhos haviam denunciado o dono dos animais, Márcio Adriano Oliveira, de 39 anos, por maus-tratos.

“Ouvimos todo mundo hoje aqui, assistente social, bombeiros. Precisávos fazer esse resgate, aqui é sub-humano, é extremamente grave”, disse o delegado responsável pela investigação e por cumprir a decisão judicial, Luziano de Carvalho.

Ao todo, estavam no imóvel 11 pit bulls adultos e oito filhotes. Inicialmente, o dono tentou resistir, mas foi ele mesmo quem colocou os animais na carrocinha. Os cães foram levados para o Centro de Zoonoses.

“O veterinário vai fazer o levantamento de cada animal que chegar lá, saber como a saúde deles está, o que precisam tomar, vacina”, explicou o diretor de Vigilância em Zoonoses, Gildo Felipe de Paula.

Venda e morte de animais

A equipe da Dema (Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente) explicou que os animais eram vendidos por até R$ 100. Pichações no muro e cartazes afixados no portão da casa registravam a oferta dos cães. Ao todo, estavam no imóvel 11 pit bulls adultos e oito filhotes.

Os policiais relataram que a casa estava com um odor insuportável. Os cômodos estavam com fezes dos cachorros e imundos. Um vizinho, que teme se identificar, afirma que já presenciou os animais sendo agredidos e, em alguns casos, morrerem dentro do local. Ele se disse aliviado com o resgate dos cães.

“O muro é muito baixo. Esse cachorro consegue pular determinadas alturas. Estou mais aliviado, com certeza, porque é passagem não só para os meus filhos irem no colégio, mas para outras crianças também”, disse o vizinho.

Mãe pede esmola

A mãe de Oliveira, de 70 anos, usa uma cadeira de rodas para se locomover. Com a casa praticamente sem cômodos, ela conta que não tem uma cama decente para dormir: “Durmo na cadeira de rodas”.

O filho dela, segundo o delegado, é um usuário de drogas e a leva para pedir esmola em ruas da capital. Ele alegou que não tem como trabalhar por ter de cuidar da mãe. “Tenho que cuidar da minha mãe. Se alguém cuidar dela direitinho, aí eu vou trabalhar, porque ela é o bem precioso que tem pra mim. Faço a minha parte, levo ela para pedir esmola na rua”, disse.

