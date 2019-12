Bem-Estar Dezessete casos de sarampo foram confirmados em Porto Alegre neste ano

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Dezessete casos de sarampo foram confirmados em Porto Alegre neste ano, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Três ocorrências suspeitas da doença continuam em investigação e 62 foram descartadas.

No total, 82 notificações foram feitas à EVDT (Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis) da pasta ao longo de 2019. A chefe do órgão, Letícia Tonding, destacou que, em comparação com 2018, houve aumento no número de notificações, mas menos casos da doença foram confirmados.

“Enquanto em 2018, um total de 78 notificações foram registradas e 39 casos confirmados, em 2019 chegamos a 82 notificações e 17 confirmações”, afirmou.

Em relação à faixa etária, o maior número de casos confirmados ocorreu entre pessoas de 15 a 29 anos, que totalizam 12 pacientes. Três pessoas infectadas pelo vírus do sarampo têm entre 30 e 39 anos. Um bebê com menos de 1 ano e uma pessoa com mais de 60 completam a lista.

Entre os pacientes, 11 não tinham histórico de vacinação, dois possuíam esquema vacinal incompleto e quatro esquema de vacinação completo. A vacina está disponível na rede pública de saúde para todas as pessoas de 6 meses a 49 anos de idade.

