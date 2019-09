Dia B: evento para arrecadar doação de brinquedos traz atrações culturais à Orla Moacyr Scliar

A Prefeitura de Porto Alegre vai promover a primeira edição do Dia B. Você sabe o que é isso? Uma campanha para arrecadar brinquedos, que acontece neste sábado (28), das 10h às 16h, no largo da Usina do Gasômetro, na Orla Moacyr Scliar.

Para os motoristas que possuem interesse em fazer uma doação, haverá uma pista especial para parada rápida, para que não seja necessário descer do carro para efetuar a doação. Além disso, às 11h, ocorrerá uma apresentação da Banda Municipal e também da Cia Jovem de Dança. E, é claro, muitas brincadeiras para divertir as crianças durante o dia.

Podem ser doados brinquedos novos ou usados, em bom estado. Os objetos serão encaminhados a crianças da rede de acolhimento municipal. Vão ser beneficiadas entidades cadastradas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), brinquedotecas de creches, escolas municipais e entidades cadastradas.

“Esperamos o apoio e envolvimento de toda a sociedade nesta causa. Criança tem que ser criança, aproveitar o exercício do brincar na infância, pois o lúdico vai estimular a formação do cidadão do futuro”, disse a secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia.

Confira os pontos de coleta de doações.

