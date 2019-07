Policial civil é morto em operação contra furto de animais, em Montenegro

Durante operação contra crimes rurais, um policial civil foi morto na manhã desta terça-feira (16), em Montenegro, no Vale do Caí. Identificado como Edler Gomes dos Santos, de 54 anos, o agente integrava o setor de combate a crimes de lavagem de dinheiro do Denarc. Na ação, outro policial foi ferido com um tiro de raspão. Esta é a quarta morte, no Rio Grande do Sul, envolvendo agentes da polícia em menos de três semanas.

Um dos criminosos também foi morto no confronto. A chefe da Polícia Civil gaúcha, Nadine Anflor, e o titular do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), Vladimir Urach, estão se deslocando para Montenegro. Na operação, estão sendo cumpridos 84 mandados de busca e apreensão em 37 municípios em praticamente todas as regiões do estado.

Nota da Polícia Civil

“A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do escrivão de polícia Edler Gomes dos Santos.

Edler faleceu nesta manhã, 16 de julho de 2019, durante cumprimento do seu dever como policial e defensor da sociedade, enquanto cumpria ordem judicial durante operação policial em Montenegro. O policial civil foi alvejado com disparo de arma de fogo durante a ação.

Edler, 54 anos, se formou em 2010 e estava lotado na Delegacia de Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

A Polícia Civil se solidariza com a dor dos familiares, policiais e amigos, diante desta perda irreparável.

Nadine Farias Anflor, Chefe de Polícia”

