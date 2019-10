Mais de 1.500 crianças foram imunizadas no Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo em Porto Alegre

Dados parciais da campanha de vacinação contra o sarampo no Dia D, realizado neste sábado (19) em todo o País, indicam que 1.551 crianças foram imunizadas em Porto Alegre. Para atualizar o calendário vacinal individual dessas pessoas, foram administradas 2.557 doses de vacinas diversas pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde). O Dia D mobilizou cerca de 500 profissionais da SMS.

Do total de 2.557, o enfermeiro Augusto Crippa, do Núcleo de Imunizações da SMS, destaca que, na faixa etária dos seis meses aos cinco anos incompletos, foram 1.102 doses contra o sarampo, foco da campanha: 475 aplicadas em bebês de seis meses a menos de um ano e 627 em crianças de 1 a 4 anos de idade.

No Centro de Saúde Modelo, região central da Capital, o movimento foi reduzido no início do dia, mas aumentou depois das 10h30min. Muitos pais aproveitaram para atualizar a carteira de vacinação dos pequenos. Durante a manhã, a dupla Zé e Maria Gotinha distribuíram pirulitos e divertiram as crianças.

Débora Rodrigues, de 36 anos, aproveitou o sábado de sol para atualizar a carteira de vacinação da filha de três anos. “Trabalho durante a semana, então aproveitei o passe livre e coloquei em dia as vacinas da Hilary”, comentou.