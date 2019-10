Dia D da vacinação contra o sarampo terá passe livre nos ônibus em Porto Alegre

Os ônibus de Porto Alegre vão circular com passe livre neste sábado (19), Dia D de vacinação de crianças contra sarampo. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) manterá 46 unidades de saúde abertas para imunização no Dia D, que é de mobilização em todo o País.

O horário de atendimento será das 8h às 17h. Algumas unidades de saúde mantidas pelo Grupo Hospitalar Conceição terão atendimento em horário diferenciado, das 9h às 15h.

A vacinação no sábado é exclusiva para crianças de seis meses a cinco anos incompletos. A campanha de vacinação tem por objetivo aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo e atualizar a caderneta nessa faixa etária, até 25 de outubro. Para facilitar o acesso de pais ou responsáveis a unidades de saúde, o Dia D é realizado sempre em um sábado.

O Ministério da Saúde, neste ano, alterou o esquema vacinal de bebês em função da situação epidemiológica do Brasil, com a recomendação da chamada Dose Zero para crianças entre seis meses e 1 ano de idade.

As doses 1 e 2, feitas aos 12 e aos 15 meses, devem ser feitas normalmente. “A única ressalva é que o intervalo mínimo entre a dose zero e a dose 1 deve ser de 30 dias”, explicou a enfermeira Renata Capponi, chefe do Núcleo de Imunizações da SMS.

De acordo com dados do órgão federal, foram confirmados 6.640 casos de sarampo no Brasil até o final de setembro. Confira a lista das unidades de saúde que estarão abertas no Dia D.