Dia D de vacinação contra sarampo e poliomielite no Brasil terminou com pelo menos 40% do público-alvo vacinado

Pelo menos 40% do público-alvo da vacinação contra sarampo e poliomielite no Brasil está imunizado após o fim do Dia D da Campanha Nacional de Vacinação, que foi no sábado (18), disse o Ministério da Saúde.

O balanço preliminar foi divulgado na tarde de sábado. Mas o número deve ser atualizado durante a semana por todos os serviços de saúde do País. A campanha começou no dia 6 de agosto e ainda vai até o dia 31 de agosto.

Até o fim do Dia D, no sábado, mais de 9 milhões de doses de vacinas contra a pólio e 4,5 milhões contra o sarampo foram aplicadas em crianças de 1 a 5 anos. O número corresponde a 40% do público de cada uma. Com o Dia D, o número de crianças imunizadas na campanha quase dobrou. Na manhã de sexta-feira (17), o Ministério divulgou que apenas 16% do público-alvo havia sido imunizado.

O Brasil tem 1.237 casos confirmados de sarampo em 2018. Sete pessoas morreram devido à doença no País, sendo 4 em Roraima e 3 no Amazonas. Já em relação à poliomielite, ou paralisia infantil, trata-se de uma precaução, já que 312 cidades estão abaixo da meta preconizada para o controle da doença e um caso foi registrado na Venezuela em junho. Não há, contudo, casos de paralisia infantil no Brasil.

A campanha tem por objetivos: vacinar quem nunca tomou a vacina; completar todo o esquema de vacinação de quem não tomou todas as vacinas; dar uma dose de reforço para quem já se vacinou completamente (ou seja, tomou todas as doses necessárias à proteção).

Esse tipo de campanha que inclui o reforço da dose, informa o Ministério da Saúde, acontece de quatro em quatro anos e já estava prevista no orçamento da pasta. Esse ano, no entanto, a campanha é ainda mais importante dada à volta da circulação do sarampo no território brasileiro e a ameaça da poliomielite.

Quem deve ser vacinado?

Contra a poliomelite: crianças de 1 até 5 anos independentemente de quantas doses já tomou. Em casos de nenhuma dose, será aplicada a Vacina Inativada Poliomielite. Em caso de uma ou mais doses, será aplicada a Vacina Oral Poliomielite, a famosa “gotinha”.

Contra o sarampo: crianças de 1 até 5 anos independentemente de quantas doses já tomou. Não devem ser vacinadas: crianças de 1 até 5 anos que tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. Este ano a madrinha da campanha é a apresentadora Xuxa Meneghel. O Zé Gotinha, símbolo das campanhas contra a pólio nos anos 80, também faz parte da campanha atual.

Durante o lançamento da campanha o Ministério da Saúde declarou que “oferta todas as vacinas recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) no Calendário Nacional de Vacinação”. Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias.

Segundo o ministério, por ano, são distribuídos em todo o País cerca de 300 milhões de doses de vacinas. Para a campanha de 2018 foram adquiridas 28,3 milhões doses das vacinas, um total de R$ 160,7 milhões.

Ainda segundo dados do ministério, todos os Estados já estão abastecidos com 871,3 mil doses da VIP (Vacina Inativada Poliomielite), 14 milhões da VOP (Vacina Oral Poliomielite) e 13,4 milhões da Tríplice viral.

