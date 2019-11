Porto Alegre Dia D de Vacinação de Jovens terá 47 postos abertos neste sábado

27 de novembro de 2019

Campanha de imunização do final de semana destina-se a jovens de 20 a 29 anos Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Neste sábado (30), Dia D de Vacinação contra o sarampo para jovens de 20 a 29 anos, 47 unidades da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) estarão abertas das 8h às 17h. Uma unidade móvel também atenderá a população no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, das 9h às 16h.

Até sábado, a SMS oferece vacina com componente contra sarampo em todas as salas de imunização. Em cinco locais, o horário será das 8h às 22h: Centro de Saúde Modelo e unidades de saúde Tristeza, Ramos e São Carlos. Na Clínica de Saúde da Família da Restinga, o funcionamento será das 8h às 20h, e nas demais unidades, das 8h às 17h.

Em Porto Alegre, foram confirmados 13 casos de sarampo neste ano, e seis estão na faixa etária da campanha. Os outros sete são um bebê com menos de um ano, três jovens de 18 anos e três adultos com mais de 30 anos.

De acordo com dados mais recentes do Núcleo de Imunizações da SMS, na primeira semana da campanha de vacinação de jovens, entre 18 e 22 de novembro, foram aplicadas 2.281 doses de tríplice viral. “Na faixa da campanha, 1.138 jovens foram às unidades avaliar a carteira e 706 receberam as doses”, disse a coordenadora do Núcleo, enfermeira Renata Capponi.

A vacina com componente contra sarampo está incluída no calendário oficial de imunizações do país e disponível na rede pública de saúde para todas as pessoas de seis meses a 49 anos. O esquema vacinal para garantia de proteção depende da faixa etária. A indicação é que a condição vacinal seja avaliada em visita a uma unidade de saúde.

Até 29 anos, devem ser comprovadas duas doses na caderneta de vacinação. Caso a pessoa não tenha comprovação, a primeira dose será feita na campanha e a segunda, em intervalo mínimo de 30 dias.

