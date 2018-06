Dia D oferece mais de 300 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre

A edição de junho do Dia D Municipal oferece, nesta quinta-feira (21), 319 vagas de trabalho para pessoas com deficiência. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte por meio da Diretoria do Trabalho, Emprego e Renda.

As áreas com maior quantidade de vagas são as de técnico em enfermagem e balconista. Os interessados em concorrer aos postos devem comparecer das 8h às 14h na sede do Sine Municipal, localizada na esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda. Para candidatar-se às vagas, é necessário levar carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

De acordo com o diretor do Sine, Leandro Balardin, além do atendimento diário aos trabalhadores e pessoas com deficiência, o Dia D, que ocorre mensalmente, tem o objetivo de aproximar empregadores e trabalhadores com deficiência, promovendo a inclusão dos PCDs no mercado de trabalho. Confira a relação das vagas:

Ajudante de entrega – 1

Ajudante de motorista – 5

Ajudante operacional – 1

Analista Administrativo – 1

Analista de cargos e salários – 1

Analista de cobrança – 1

Analista de contas – 4

Analista de marketing – 1

Analista de negócios – 1

Analista de recursos humanos – 1

Assistente de Faturamento – 1

Assistente Administrativo – 2

Assistente de cobrança – 1

Assistente de vendas – 2

Atendente de hospital – 8

Atendente hospitalar – 1

Auxiliar administrativo – 5

Auxiliar de cozinha – 3

Auxiliar de escritório – 6

Auxiliar de estoque – 12

Auxiliar de expedição – 6

Auxiliar de limpeza – 11

Auxiliar de linha de produção – 2

Auxiliar de montagem e produção – 2

Auxiliar de movimentação de cargas – 1

Auxiliar de nutrição e dietética – 3

Auxiliar de segurança – 10

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar nos serviços de alimentação – 11

Auxiliar técnico de fundição em siderurgia – 1

Balconista – 40

Bombeiro civil – 1

Comprador – 2

Condutor de transporte de pacientes – 4

Conferente – 1

Copeiro – 1

Encarregado de loja – 2

Enfermeiro – 4

Enfermeiro de saúde pública – 20

Engenheiro civil – 1

Estoquista – 2

Farmacêutico analista clínico – 1

Fiscal de loja – 1

Fisioterapeuta geral – 4

Médico clínico geral – 10

Médico hemoterapeuta – 1

Monitor interno de alarmes – 1

Motorista entregador – 1

Nutricionista – 3

Oficial de manutenção predial – 1

Operador de caixa – 8

Operador de empilhadeira – 1

Operador de loja – 2

Operador de vendas – 1

Operador de caixa – 1

Pesquisador de clínica médica – 3

Porteiro – 10

Promotor de vendas – 1

Recepcionista de hospital – 11

Representante de vendas – 1

Servente de obras – 5

Supervisor de atendimento ao cliente – 2

Técnico de enfermagem – 54

Técnico de manutenção eletrônica – 2

Técnico em enfermagem socorrista – 2

Técnico em nutrição – 2

Técnico em radiologia – 1

Vendedor – 1

Vendedor interno – 2

Vigia – 2

Total – 319

