Dia D terá 170 vagas de emprego para pessoas com deficiência na Capital

Nesta quinta-feira (23), das 8h às 17h, pessoas com deficiência (PCDs) interessadas em ingressar no mercado de trabalho podem se apresentar para as entrevistas em sete empresas que estarão de plantão no Sine Municipal de Porto Alegre.

O atendimento será na unidade da avenida Mauá com a avenida Sepúlveda. O Dia D terá a oferta de 170 vagas de emprego para PCDs. O maior número de vagas é para Técnico de Enfermagem, com 50 postos de trabalho, seguida de atendente de lanchonete, com 35 vagas.

O Dia D é um programa nacional que possibilita a aproximação entre trabalhadores com deficiência e empresas. No cenário de emprego atual, torna-se cada vez mais importante a atuação do Sine de forma proativa na colocação desse público em uma oportunidade de emprego, trabalho ou geração de renda.

Confira as vagas:

Analista de planejamento financeiro – 1

Atendente balconista – 30

Atendente de lanchonete – 35

Atendente de lojas – 5

Atendente de lojas – 6

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar administrativo – 4

Auxiliar de almoxarifado – 1

Auxiliar de linha de produção – 1

Auxiliar de linha de produção – 1

Auxiliar de nutrição e dietética – 1

Auxiliar de recepção – 1

Auxiliar financeiro – 1

Caixa de loja – 4

Empregado doméstico , serviços gerais – 1

Fiscal de loja – 1

Governanta executiva – 1

Jardineiro – 1

Manobrador – 1

Técnico em enfermagem – 50

Operador de caixa – 1

Operador de caixa – 2

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 1

Porteiro – 1

Projetista (arquiteto) – 1

Repositor – em supermercados – 1

Supervisor administrativo de pessoal – 1

Técnico de enfermagem – 1

Vendedor interno – 1

Empacotador – 2

Estoquista – 2

Analista de negócios – 1

Operador de Caldeira – 1

Assistente Jurídico – 1

Analista de contas para pagar – 1

Auxiliar de linha de produção – 2

Enfermeiro do trabalho – 1

