Dia da Gestante é celebrado no TOTAL com programação especial

No dia 15 de agosto é comemorado o dia da gestante e para celebrar esta data o Shopping TOTAL preparou uma programação especial para as mamães e futuras mamães com coquetel, exposição fotográfica, bate-papo sobre alimentação saudável na gestação e o manejo da prática da amamentação.



Exposição Memórias de Afeto

Entre os dias 10 e 19 de agosto a fotógrafa Ane Mosele do Estúdio Imagens Além do Olhar trará a exposição “Memórias de Afeto” – exposição que homenageia as mães e protagoniza a emoção de uma fase tão especial com 20 ensaios fotográficos de gestantes em momentos de carinho e cuidado. A exposição mostrará uma nova relação com as fotos impressas; com um smartphone, o público conhecerá uma nova forma de ver as recordações por meio da realidade aumentada: que transforma as fotografias em vídeos cheios de emoção. A ação acontecerá no 2º pavimento do Shopping TOTAL, em frente à loja Confraria Masculina de segunda à sexta das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h. A entrada é gratuita.

Roda de Conversa: Amamentação é a base da vida

No dia 15 de agosto, às 19h, o Grupo de Orientação para Gestação Saudável, conduzido pelas nutricionistas Carmen Stein, Esther Steiner e Nara Guimarães, irão receber as gestantes e acompanhantes para a roda de conversa “Amamentação é a base da vida”. O bate-papo abordará a alimentação saudável, orientação para ganho de peso adequado, aspectos imunológicos de leito materno e os fatores que podem levar ao desmame precoce. O encontro acontecerá no 2º pavimento do Shopping TOTAL, ao lado da loja Cacau Show. As inscrições devem ser feitas pelo facebook do Shopping. A entrada é gratuita.

Coquetel Mother’s Gestantes

A lojas Mother’s Gestantes estará comemorando o seu aniversário no dia 15 de agosto, junto com o dia da gestante, com um coquetel especial para as mamães a partir das 19h. A Mother’s trabalha com moda exclusiva para gestantes e está no segmento há três anos.

O Shopping TOTAL fica na Avenida Cristóvão Colombo, nº 545, Bairro Floresta.

