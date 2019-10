Dia das Crianças: varejo prevê crescimento de 8%. Estimativa é da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping

O mês de outubro 2019 volta a aquecer o varejo, principalmente, por conta do Dia das Crianças. Segundo a ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), a data comemorada no feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida promete movimentar shoppings e aumentar as vendas em até 8% em relação ao ano passado.

Segundo levantamento feito com a rede de lojas Rihappy os brinquedos mais desejados pelas crianças continuam sendo os licenciados e personagens de mídia. Destaque para as bonecas Baby Alive, LOL, Hot Wheels, Marvel, Toy Story, Lucas Neto, Patrulha Canina, PJ Mask, Slime e jogos clássicos de tabuleiro, por exemplo.

“O Dia das Crianças é uma data muito importante para o varejo e o último trimestre do ano é uma excelente oportunidade para os varejistas trabalharem com condições especiais, brindes e ações de relacionamento com o cliente”, afirma Luís Augusto Ildefonso, diretor institucional da ALSHOP.

Uma pesquisa realizada pela Social Miner/Opinion com 1.006 consumidores de todas as regiões do Brasil, 58% dos entrevistados pretendem fazer compras no Dia das Crianças. Ainda segundo o levantamento, 72% disseram que a categoria favorita este ano será brinquedo.

Para celebrar o momento, algumas lojas de brinquedos terão atividades lúdicas e gratuitas para animar a temporada dos pequenos, com o objetivo de incentivar a relação entre pais e filhos.

