Dia de azar: Philippe Coutinho teve sua casa roubada e seu carro guinchado em Barcelona

Conhece aquelas pessoas que estão sempre reclamando das segundas-feiras? Então, o meia Phillipe Coutinho tem vários motivos para se queixar da última segunda que teve. Além de não estar relacionado e sequer viajou para Londres para enfrentar o Chelsea na Champions, o brasileiro teve o carro rebocado e a casa assaltada em Barcelona.

O dia começou complicado para o jogador. De acordo com o periódico Sport, Coutinho, recém-chegado à cidade espanhola, estacionou seu Audi Q7 em local indevido ao visitar a Igreja Sagrada Família, na Espanha. Contudo, quando terminou a visita se deparou com o veículo sendo levado pelo guincho a um depósito. Visivelmente irritado, o ex-Liverpool pegou um táxi para ir ao local onde estava seu carro. No entanto, o dia ruim do meia não terminaria por ali.

Tentando esquecer do imbróglio de cedo, o jogador foi jantar com família e amigos fora de casa. Mas no meio da refeição foi comunicado que sua casa havia sido invadida. Na mesma hora Coutinho voltou para sua residência e chamou a polícia para averiguar o crime. Ao que tudo indica, os ladrões entraram pela casa vizinha, que estava em obras e conseguiram acessar a do brasileiro.

Barcelona e Chelsea

Como Coutinho não foi, outro brasileiro brilhou no duelo europeu. Willian fez uma de suas melhores partidas de seus quase cinco anos no Chelsea nessa terça-feira. Marcou um belo gol e acertou a trave rival duas vezes. Mas saiu de campo com lamentações. Após o empate por 1 a 1 com o Barcelona no Stamford Bridge, no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o brasileiro admitiu a frustração com o resultado final. Ao mesmo tempo, elogiou a atuação do time.

“Poderia ter aumentado um pouco o gol, né? (Risos) Acabei acertando duas vezes a trave e Deus me abençoou com o gol. Acho que o time jogou bem, aquilo que preparamos na semana fizemos bem. Não é fácil jogar contra o Barcelona, que gosta de ter a bola. Queríamos ter saído com a vitória hoje, mas por uma falha nossa acabamos tomando o gol também. Mas acho que o resultado… Temos tudo para ir a Espanha e fazer um grande jogo”, disse Willian, que no primeiro tempo acertou a trave esquerda de Ter Stegen aos 32 minutos, e a trave direita aos 40. “Era um jogo importante, por isso estamos tristes pelo resultado. Merecíamos a vitória. Eles tiveram mais posse de bola, mas criamos as melhores chances. Acho que ainda está aberto. Fizemos um bom jogo. Realmente, fomos um pouco azarados nesses lances, mas temos que continuar trabalhando e lutar nos próximos jogos”, completou o camisa 22. O meia-atacante fez uma análise do jogo, onde o Barça teve 70% da posse de bola, mas as melhores chances foram do Chelsea. “Todo jogador sonha jogar jogos como esse, importantes e grandes. Hoje foi mais um jogo bom que nós fizemos. É uma equipe difícil de jogar contra, eles ficam sempre com a bola. Nós ficamos compactos, fechados, esperando os contra-ataques. Acho que em chances criadas nós fomos melhores, poderíamos ter saído com resultado positivo, mas é claro que eles tiveram mais posse de bola. Um grande jogo, time foi bem, fizemos o que tínhamos preparado durante a semana. Acho que o resultado está aberto também. Temos chances de ir na Espanha e fazer um grande jogo.” O gol desta terça foi o 11º de Willian em 41 jogos na temporada. Apenas Hazard, com 15, e Morata, com 12, estão na frente dele no Chelsea. Barcelona e Chelsea voltam a se enfrentar no próximo dia 14 de março, no Camp Nou. Um empate por 0 a 0 dá a vaga ao time catalão. Um novo 1 a 1 leva a decisão para prorrogação e, se for necessário, pênaltis. Empate com dois ou mais gols dá a classificação aos ingleses. “Acho que lá será outra história, outro jogo, completamente diferente jogar no Camp Nou. Campo grande, eles jogam em casa. Acho que será outra história, mas claro que confiança sempre temos de poder fazer um grande jogo. Então vamos preparados para fazer um grande jogo e tentar a classificação”, afirmou.

