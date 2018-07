Dia de Combate às Hepatites Virais

Este sábado (28) é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. A doença, que causa uma inflamação no fígado, apresentou queda no Rio Grande do Sul entre 2016 e 2017 nos tipos B e C, mas percebe-se um aumento considerável de casos confirmados de hepatite A. Há mais casos da doença até junho de 2018 que todo o ano passado. As hepatites B e C, porém, são ainda as de maior incidência.

