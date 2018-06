Dia de Cooperar: cooperativas gaúchas colocam a mão na massa por um Brasil mais feliz

Por meio do Dia de Cooperar (Dia C), cuja celebração ocorre em 30 de junho, cooperativistas e voluntários de todo o país promovem iniciativas que transformam a realidade das pessoas e contribuem para a construção de um país mais justo, equilibrado e com mais oportunidades para todos.

Em Porto Alegre/RS, por exemplo, as cooperativas Sicredi, Unicred, Unimed, Aurora Alimentos, Fetrabalho, Coeducars, Sicoob, Cootravipa, Uniodonto, com o apoio do Sistema Ocergs–Sescoop/RS, realizarão a celebração do Dia de Cooperar. O evento está marcado para acontecer das 9h às 17h, na Redenção. Em outras 51 cidades do Estado centenas de atividades estão programadas para serem realizadas pelas cooperativas.

Segundo Vergilio Perius, presidente do Sistema Ocergs–Sescoop/RS, quanto mais cooperativas e voluntários abraçarem este movimento, mais transformações serão vistas em todo o país. “Ao colocar em prática o princípio cooperativista do Interesse pela Comunidade, nós nos empenhamos em melhorar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor”, declara.

Vale lembrar que o trabalho das cooperativas gaúchas não para por aí. O Dia C é um grande movimento nacional de estímulo à realização de iniciativas voluntárias, contínuas, transformadoras e efetivas, em todos os municípios brasileiros. Já são 6.986 voluntários e mais de 146 mil beneficiados diretos. Em todo o país, a meta de 2018 é beneficiar mais de um milhão de pessoas e contribuir ainda mais para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Dia C em todo o país

Os números não nos deixam mentir sobre a efetividade do Dia C. Em 2017, 1.563 cooperativas desenvolveram 409 projetos contínuos com a mobilização de mais de 120 mil voluntários. Essas atividades foram realizadas em 1.081 municípios espalhados por todos os Estados e no Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, 8.749 voluntários de 262 cooperativas e entidades parceiras mobilizaram-se em ações que beneficiaram mais de 240 mil pessoas em 150 municípios gaúchos, em um total de 230 iniciativas de voluntariado.

