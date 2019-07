As cooperativas ajudam a construir um mundo mais justo e equilibrado. Há 10 anos, foi criado o Dia de Cooperar (Dia C), um movimento nacional criado para estimular iniciativas voluntárias. Neste sábado (06), das 9h às 17h, na Redenção, em Porto Alegre, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Rio Grande do Sul promove a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo.

