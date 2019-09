Dia do Alfajor: Havanna leva consumidor para a Argentina

No dia 14 de Setembro é comemorado o Dia do Alfajor, um doce tradicional na Argentina, mas que tem origem na culinária árabe e nome vindo da palavra al-hasú, que significa bolachas recheadas em árabe. Em comemoração à data, Havanna preparou uma surpresa especial para os seus consumidores. Até o dia 17/09, a marca irá desenvolver uma campanha promocional e o cliente poderá concorrer a duas viagens com acompanhante para a Argentina.

A cada R$100,00 em compras em qualquer loja da rede, basta o cliente cadastrar o cupom fiscal no site www.havanna.com.br/diadoalfajor e concorrer às viagens. O sorteio será realizado no dia 18/09 pela Caixa Econômica Federal e os nomes dos vencedores serão divulgados nas redes sociais da Havanna. A viagem será de quatro dias e três noites com tudo pago.

A data marca a entrada da Havanna no Brasil e tem como objetivo estreitar o relacionamento com o consumidor e oferecer aos amantes do alfajor a oportunidade de consumir o carro chefe e ainda concorrer a uma viagem inesquecível.

Considerado um ícone da cultura argentina, Havanna é a mais importante e renomada marca de alfajores no País, sendo sinônimo de indulgência, prazer e prestígio. O cliente poderá encontrar na Havanna o doce em diversos tamanhos: alfajor solito nos sabores (chocolate, merengue, nozes, chocolate branco, cacau e 70% cacao); caixa com 6 unidades (chocolate, chocolate branco, merengue, cacau, nozes e misto – chocolate e merengue); caixa com 12 unidades (chocolate e misto); caixa com 9 (alfajor 70% cacao) e mini alfajor (chocolate e chocolate branco).

Segundo o diretor da Havanna no Brasil, Diego Schiano, o prêmio é uma forma de agradecer ao consumidor o sucesso do doce no País. “O alfajor conquistou o paladar do brasileiro, virando uma paixão nacional. Não poderíamos passar em branco por esta data sem oferecer um presente para nossos consumidores. Essa promoção é uma forma de agradecermos a fidelidade do povo brasileiro com a marca”. Com um plano de expansão a todo vapor, Havanna conta hoje com 78 lojas e prevê abrir mais 22 lojas até o final do ano. “A marca está avançando cada vez mais no território nacional, já que está presente em todas as regiões do Brasil e tem levado uma experiência de consumo inigualável em um ambiente acolhedor, moderno e inovador”, completa o diretor.

A promoção estará disponível em todas as lojas da rede no Brasil, incluindo quiosques cafés e cafeterias.

