Dia do Cinema Brasileiro (19/6) é mote de programação do CineSesc

No dia 19 de junho se comemora o Dia do Cinema Brasileiro e para celebrar a data o Sesc/RS preparou uma programação especial para o mês em diversas de suas unidades no Estado. A programação apresentará variados títulos em dias e horários acessíveis. E o melhor: a entrada é gratuita. Confira a agenda em www.sesc-rs.com.br/cultura.

No Dia do Cinema Brasileiro, dia 19, o Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241) apresentará dois sucessos do cinema nacional. Às 9h30, o público poderá conferir a obra “Jean Charles”, de Henrique Goldman. Na trama, Selton Mello dá vida ao eletricista mineiro que é confundido com um terrorista no metrô londrino e acaba morto em julho de 2005. Já às 14h30, a comunidade poderá assistir a obra “Meu Pais”, que conta com nomes como Rodrigo Santoro, Cauã Reymond e Paulo José no elenco. Assinado por André Ristum, o filme narra o reencontro de dois irmãos que precisam enfrentar o luto pela perda do pai e o desafio de cuidar de uma recém descoberta irmã com problemas mentais.

No dia 20 de junho, a partir das 19h30, o Sesc Canoas (Rua Guilherme Schell, 5340) realiza uma sessão comentada do lançamento “Em 97 Era Assim”, de Zeca Britto. Além do diretor, participa do debate o produtor Beto Rodrigues. Na trama, quatro amigos de 15 anos procuram perder a virgindade em meio às situações que envolvem a escola e a família.

Enquanto isso, no dia 27 de junho, a partir das 19h, o Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224) exibe o longa-metragem “O Homem do Futuro”, com Wagner Moura. Na trama, João (Wagner Moura) – ou Zero, como é conhecido pelos amigos – é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino.

Em Alegrete, no dia 23, também às 17h, o público terá acesso ao documentário “Raul, o Início, o Fim e o Meio”, de Walter Caravlho, que revisita através de raras imagens a meteórica carreira de Raul Seixas.

Sobre o Arte Sesc – Cultura por toda parte – Criado pelo Sistema Fecomércio-RS em 2007, o programa reúne todas as atividades culturais desenvolvidas pelo Sesc no Rio Grande do Sul, entre teatro, música, artes plásticas, literatura e cinema. Além de promover uma intensa troca de experiências e ampliar o acesso à produção artística, o Arte Sesc busca ser reconhecido como promotor de ações culturais no Estado, sendo elas não só apresentações artísticas, mas também de caráter formativo e educacional, orientadas por três eixos: transversalidade, diversidade e acessibilidade.

Dia do Cinema Brasileiro – Programação estadual

Canoas

Local: Sesc Canoas (Rua Guilherme Schell, 5340)

Em 97 Era Assim

Sessão comentada com Zeca Britto e Beto Rodrigues

Data: 20/06

Horário: 19h30

Gênero: Comédia

Ano de produção / Duração: 2017 / 110 minutos

Direção: Zeca Britto

Classificação: 14 anos

Sinopse: Quatro garotos de 15 anos só pensam em uma coisa: perder a virgindade. Sem dinheiro para contratarem uma prostituta, os meninos fazem tudo para conseguirem economizar uma grana, enquanto encaram os compromissos do colégio e as tensões da adolescência. Mas, nessa jornada, o que eles realmente vão descobrir é o valor da verdadeira amizade.

Local: Teatro do Sesc

Carazinho

Local: Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224)

O Homem do Futuro

Quarta do Cinema Nacional

Data: 27/06

Horário: 19h

Gênero: Comédia romântica

Ano de produção / Duração: 2011 / 105 minutos

Direção: Claudio Torres

Classificação: 12 anos

Sinopse: João/Zero é um cientista genial, mas infeliz porque, há 20 anos, foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino.

Gravataí

CineSesc Brasil

Data: 19/06

Local: Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241)

Jean Charles

Horário: 9h30

Gênero: Drama

Ano de produção / Duração: 2009 / 93 minutos

Direção: Henrique Goldman

Classificação: 14 anos

Sinopse: Jean Charles é um eletricista mineiro que vive em Londres, onde tem uma extensa rede de amigos e conhecidos. Como tantos brasileiros que moram fora do país, Jean se vira para fazer dinheiro no mercado de trabalho ilegal. Infelizmente, alheio aos atentados que ocorriam na região, ele estava na hora errada e no lugar errado quando foi confundido com um terrorista no metrô londrino e acabou morto em julho de 2005, mudando para sempre a vida das pessoas que o cercavam. Atividade com agendamento prévio para escolas pelo (51) 3497.6263.

Meu Pais

Horário: 14h30

Gênero: Drama

Ano de produção / Duração: 2011 / 90 minutos

Direção: André Ristum

Classificação: 12 anos

Sinopse: Marcos mora na Itália, mas retorna ao Brasil ao descobrir sobre a morte de seu pai. Nessa viagem ele reencontra o irmão Tiago e descobre que tem uma meia-irmã, que sofre de um problema mental. Ao mesmo tempo em que precisam lidar com o luto, Marcos e Tiago tentam se adaptar a uma vida nova e se acostumar com a nova irmã. Atividade com agendamento prévio para escolas pelo (51) 3497.6263.

Alegrete

Local: Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71)

Raul, o Início, o Fim e o Meio

Data: 23/06

Horário: 17h

Gênero: Documentário

Ano de produção / duração: 2012 / 128 minutos

Direção: Walter Carvalho

Classificação: 14 anos

Sinopse: Enquanto o mundo fervilhava no ritmo frenético de Elvis Presley, um menino da Bahia deu a luz ao rock no Brasil. Um jovem sem limites que conquistou o coração e a mente de milhares de fãs e virou mito. O filme desvenda por imagens raras de arquivo, encontro com familiares, conversas com artistas, produtores

Maré, Nossa História de Amor

Data: 30/06

Horário: 17h

Gênero: Drama

Ano de produção / Duração: 2008 / 105 minutos

Direção: Lúcia Murat e Karolina Specht

Classificação: 16 anos

Sinopse: A favela da Maré, no Rio de Janeiro, é dividida pela briga pelo poder no tráfico de drogas. Analídia é a filha de um dos chefes, que está atualmente preso. Jonatha é o MC da comunidade e também irmão de Dudu, que disputa o poder com o pai de Analídia. Jonatha e Analídia vivem em famílias rivais e se apaixonam ao se conheceram no grupo de dança da comunidade, coordenado por Fernanda.

