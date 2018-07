Dia do Homem: Fundacred lança campanha e aponta novos caminhos para a construção da masculinidade

O que é ser homem? A masculinidade da forma como é construída produz homens que não possuem empatia, são agressivos e têm imensa dificuldade em falar sobre seus sentimentos. Ser homem é vencer três “nãos”: não ser mulher, não ser gay e não ser criança. E isso tem consequências graves: 94% das vítimas dos homicídios por arma de fogo no Brasil são homens, 79% dos mortos em acidentes de trânsito, somente no estado de São Paulo, são homens. 89% das pessoas internadas para o tratamento do alcoolismo também são homens. Será que não está na hora de refletirmos sobre nossa realidade para construirmos um futuro melhor para nós mesmos?

Pensando nisso, a Fundacred, fundação sem fins lucrativos responsável por mudar a vida de milhares de estudantes por meio do crédito educacional, lançou uma campanha para o Dia do Homem, que será comemorado no próximo dia 15 de julho. O vídeo de 1’21’’ intitulado “Manifesto Masculino” foi produzido pelo Marketing da fundação e passa a circular nas redes sociais na manhã de domingo, reunindo diversos depoimentos de colaboradores da Fundacred para defender um novo modelo de construção da masculinidade.

Para celebrar o Dia do Homem, a Fundacred também preparou um café da manhã, na sexta-feira (13), convidando todos os homens que trabalham na fundação a compartilhar suas experiências e responder algumas questões relacionadas ao universo masculino, incluindo se eles já se sentiram obrigados a cumprir um determinado papel somente por serem homens ou se já foram questionados por não agirem como um “homem à moda antiga”, entre outras reflexões.

O Dia do Homem foi criado em 1999, por iniciativa do médico Jerome Teelucksingh, em parceria com a Organização das Nações Unidas. A Fundacred aderiu à Agenda 2030, atuando dentro e fora do ambiente da fundação para garantir o cumprimento das metas estabelecidas nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

