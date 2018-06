Dia do Meio Ambiente: planta de elevadores abre as portas para mostrar processos de gestão ambiental

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, terá uma conotação especial para os colaboradores da planta de elevadores da thyssenkrupp, localizada em Guaíba (RS). Como parte dos bons resultados alcançados com o programa de gestão ambiental, a empresa vai promover no dia 5 de junho, a partir das 8h, uma visita monitorada, aberta à imprensa, à área de triagem de resíduos e às estações de tratamento de efluentes industriais e de esgoto sanitário. A programação também contará com palestras de representantes de parceiros da empresa no processo de gestão ambiental.

Hoje, a planta de Guaíba (RS) recicla 93% de todos os resíduos produzidos, ou seja, têm uma destinação ambientalmente correta. Por ano, são 2.700 toneladas de resíduos reciclados, como madeira, papelão e plástico, além de todos os metálicos. Os 7% que não são reciclados são provenientes do lixo sanitário do banheiro, lixo de cozinha, como a embalagem de alimentos, e isopor.

O engajamento dos colaboradores neste processo é fundamental. Há mais de 20 anos, a coleta seletiva já faz parte do dia a dia da empresa, uma iniciativa de sucesso que ganhou outras proporções com a implantação de outras medidas, como o tratamento de efluentes.

Durante a visita monitorada será possível conferir de perto como funcionam os processos de separação dos resíduos, passando pela coleta e recolhimento em containers de empresas parceiras, até o procedimento final de destinação adequada dos materiais.

Na estação de tratamento de efluentes será possível conferir o tratamento físico-químico feito nos resíduos líquidos industriais do processo produtivo. Os efluentes são neutralizados e sedimentados e ainda recebem um polimento final, que utiliza uma rocha como elemento filtrante; a Zeólita. Este filtro ajuda a diminuir as quantidades de fósforo e nitrogênio. Ao fim deste procedimento, o efluente tratado é descartado no meio ambiente e o sólido é enviado para um aterro sanitário, devidamente licenciado pelos órgãos ambientais.

A fábrica também possui uma estação de tratamento de esgoto sanitário que trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana. O tratamento é realizado através de bactérias que oxidam a matéria orgânica transformando-a em substâncias simples. O esgoto também recebe o polimento final, a partir da rocha Zeólita. Após ser tratado, o esgoto é descartado no meio ambiente sem gerar impactos negativos. Atualmente, 30 mil litros/dia de resíduos líquidos são tratados nas estações da fábrica da thyssenkrupp.

A planta de Guaíba da thyssenkrupp ocupa 104 mil m², que compreendem 30 mil m² de área construída, cercada de ampla vegetação, com espaços arborizados e muito bem cuidados.

