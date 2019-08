Nesta quinta-feira (8), é celebrado o Dia do Pedestre. Por isso, a data será marcada por ações educativas da EPTC na área central de Porto Alegre. As atividades, com a presença dos agentes da Coordenação de Educação para a Mobilidade, ocorrerão das 9h30min às 10h30min, na Esquina Democrática, e das 10h30min às 11h, na Siqueira Campos com Borges de Medeiros.

