Dia dos Namorados do Bourbon Shopping traz experiência romântica de Veneza

O Bourbon Shopping vai celebrar este Dia dos Namorados com uma nova edição da festa Lovers ‘n’ Singles que, desta vez, irá transportar seus clientes para Veneza. Com uma temática que remete a uma das mais belas cidades italianas, os casais apaixonados e os solteiros poderão curtir uma noite repleta de atrações especiais em um local preparado para remeter aos incomparáveis cenários de Veneza.

Serão duas noites de festa, nos dias 13 e 14 de junho, das 18h às 00h, realizadas no quarto andar do Bourbon Shopping Wallig. O local irá oferecer diferentes atrações, como um palco com música eletrônica e outro com vários estilos musicais de artistas e bandas da nova geração. O espaço terá produção de cabelo, maquiagens temáticas, cartomante e lounge para realização de casamentos no estilo veneziano. Quem quiser, ainda poderá receber uma massagem relaxante, sair da festa com uma tatuagem de henna entre outras experiências.

Mecânica

Entre os dias 03 e 14 de junho, os clientes do Bourbon Shopping devem trocar R$ 400,00 em notas fiscais por um ingresso para uma das noites da festa. As notas fiscais podem ser trocadas no mall de cada shopping, e cada cliente tem o limite de dois ingressos por CPF. Participam da ação os shoppings Bourbon Assis Brasil, Country, Ipiranga, Wallig, Novo Hamburgo e São Leopoldo e San Pellegrino. A classificação etária do evento é de 18 anos.

O regulamento completo pode ser conferido no site www.bourbonshopping.com.br. Em 2016, a ação da rede para a data realizou a Vegas Party, que lotou o Pavilhão de Exposições da Fiergs, em uma festa cuja temática foi a cidade de Las Vegas.

