Dia dos Namorados especial no Mercado Público de Porto Alegre

Nesta segunda-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, o Mercado Público vai fazer de Porto Alegre mais uma vez o Porto dos Casais. Em iniciativa inédita, sete restaurantes, além do Chalé da Praça XV, oferecerão cardápios especiais e atendimento das 20h às 23h, com uma iluminação diferenciada, além de outras atrações. A primeira edição do Mercado Enamorado é uma realização da ASCOMEPC (Associação do Comércio do Mercado Público Central), juntamente com a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Na noite do evento, a Guarda Municipal deverá reforçar a segurança dos casais e a EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação) cuidará do trânsito no entorno do prédio histórico. O estacionamento será gratuito e estará liberado no Largo Glênio Peres.

Fazem parte da programação os restaurantes Naval, Gambrinus, Essencial, Bar Chope 26, Taberna, Restaurante Gaúcho e Lancheria Luz. Cada estabelecimento deve preparar um cardápio especial, que poderá ser degustado mediante reserva. Conforme a ASCOMEPC, a ideia é aproximar a população do Mercado Público e oferecer um serviço diferente do que todos estão acostumados.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Leandro Lemos, avalia a programação de forma positiva e observa que a proposta oferece à população um serviço de atendimento diferenciado. “O resgate do Mercado Público como espaço de alto valor para o cidadão, visitante e turista é fundamental para requalificá-lo e posicioná-lo no patamar que todos nós queremos”, salientou.

Comentários