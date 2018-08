Dia dos Pais com opções de presentes acessíveis no Pop Center

Faltando pouco mais de uma semana para o Dia dos Pais, os lojistas do Pop Center estão à espera dos clientes em busca de presentes acessíveis para serem entregues no próximo dia 12. Alguns deles, já têm definidas as opções que, certamente, irão agradar aos pais e aos filhos.

Uma das dicas é o suporte veicular para celular, utilizado para prender o aparelho no para-brisa do carro, deixando o condutor com as mãos apenas no volante. “É útil, prático e tem muita saída”, ressalta Diego Sousa, proprietário da Master Eletrônicos (lojas 333/334, do Bloco B). Comercializado ao preço médio de R$ 25, o produto deve ser um dos mais vendidos esse ano na loja.

Além dessa opção, Sousa destaca ainda os aparadores de barba, que custam cerca de R$ 50. “Estamos com uma expectativa bem favorável para os próximos dias. Nossa aposta é que no final de semana o movimento melhore”, diz.

Rodrigo Rodrigues, proprietário da Central do Eletrônico (loja 312, no Bloco A), investiu em 80 kits com controle, teclado e mouse para os pais mais tecnológicos. “É um presente que sempre agrada. Muitos têm o hábito de usar o computador, assim como outros, sendo mais novos, gostam de jogar videogame com os filhos ou até mesmo sozinhos”. Cada kit custa R$ 199.

Já Rodrigo Moraes, da RC Eletrônicos (loja 414, no Bloco A), espera comercializar muitas caixas de som este ano. “Temos os mais variados tipos e com todos os valores. Umas mais potentes, outras menos. Além disso, nossa loja oferece uma linha ampla de barbeadores, que custam a partir de R$ 60”, conta.

Valor médio

Uma pesquisa realizada pelo Sindilojas Porto Alegre com consumidores da Capital estima uma movimentação financeira de R$ 105 milhões para a data, número impulsionado pelo ticket médio de R$ 136 e pela média de 1,37 presentes por consumidor.

