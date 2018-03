Dia Internacional da Mulher é celebrado com programação especial no HU, em Canoas

O Dia Internacional da Mulher começou com muita informação para as mais de 50 colaboradoras do Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP). Na manhã desta quinta-feira, 08 de março, o Dr. Paulo Ricardo Sityá apresentou o painel “Panorama atual dos cuidados da saúde da mulher”, que abordou tópicos como métodos contraceptivos e DSTs.

Na oportunidade o médico destacou a importância da orientação correta sobre o uso de contraceptivos e esclareceu dúvidas sobre a aplicabilidade de cada método e seus efeitos colaterais. Ele falou ainda sobre prevenção ao câncer de mama e outras variações de câncer que atingem as mulheres e os sintomas de cada um. “Um simples corrimento vaginal pode ser sintoma inicial de um câncer de colo do útero. É essencial que a mulher faça exames regularmente e sempre que notar uma alteração”, frisou. Dr. Paulo finalizou a palestra pontuando as diferenças entre menopausa e climatério, dúvida de algumas das participantes presentes: “Menopausa é a ausência de ciclo menstrual, já climatério é o conjunto de sintomas que caracterizam a fase anterior à menopausa”.

À tarde foi a vez da palestra “A mulher contemporânea”, com a psicóloga Renata Henriques. No bate-papo foi destaque a saúde emocional feminina e como enfrentar as dificuldades do dia-a-dia. “A mulher moderna tem que se conhecer, pois é importante se sentir feliz e realizada onde estiver”, ressaltou. Para concluir, a psicóloga questionou as participantes: “Qual a marca que você quer deixar no mundo?”.

Ao final das atividades houve sorteio de brindes entre as participantes, que incluíram serviços de salão de beleza e cosméticos.

Programação completa das outras atividades no Hospital Universitário:

09/03 – sexta-feira

9h – Dia da beleza (Mary Kay) – Oficina de maquiagem

9h às 17h30 – Feira de artigos femininos

14h às 18h – Espaço Beleza – O Boticário

12/03 – Segunda-feira

9h – Palestra Violência Doméstica – Com Nádia Gerhard, Comandante da BM

12 a 15/03 – Segunda à Quinta-feira

13h30 às 17h – Saúde da Mulher – Coleta de exame citopatológico com profissionais da SMS mediante agendamento prévio no SESMT

14/03 – Quarta-feira

16h30 – Palestra Violência Doméstica – Com Nádia Gerhard, Comandante da BM

16/03 – Quinta-feira

9h – Palestra Saúde da Mulher – Com a Dra. Ana e Enfª Fernanda da SMS

