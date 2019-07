Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha terá homenagens em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) promove, nesta quinta-feira (25), evento para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha. As homenagens serão organizadas pela Coordenadoria da Mulher. A atividade ocorrerá no Plenário Ana Terra da Câmara de Vereadores, das 14h às 17h.

A palestrante convidada é a juíza doutora Karen Pinheiro, que falará sobre Racimo Institucional e contará sua experiência como a primeira juíza negra no Rio Grande do Sul. Também haverá participação de representantes da Marcha do Orgulho Crespo e do Movimento Meninas Crespas.

O objetivo da iniciativa é chamar a atenção para o debate sobre as questões da mulher negra, segundo a coordenadora da Mulher, Fernanda Machado Inácio. “É muito importante elas saberem que podem ocupar todos os espaços na sociedade. Além disso, a mulher negra está no topo da cadeia de vulnerabilidade. É fundamental ela conhecer as políticas e os serviços de proteção disponíveis no município”, ressalta.

