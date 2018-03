Dia Internacional da Mulher: Veterinárias, agricultoras, pesquisadoras… a presença feminina é cada vez maior no campo

A presença feminina é cada vez maior no campo. Hoje, nas fazendas, há mais mulheres com curso superior do que homens. Dentre os cargos de médico veterinário, 49% são exercidos por mulheres.

Elas também estão nos laboratórios e em muitos setores da agroindústria. Atualmente, 69% das mulheres no campo utilizam a internet. Em muitas pequenas propriedades, a mulher cuida sozinha da casa, dos filhos e da lavoura.

As mulheres planejam e executam. Um terço das propriedades rurais está sob a direção feminina. Mas ainda há muito espaço para a mulher conquistar no campo.

Mulheres e tecnologia

Os anos recentes não foram só de ganho de produtividade e aumento do uso da tecnologia no campo. Ele também ficou mais feminino. Uma em cada três propriedades rurais do País tem mulheres ocupando funções de comando – há cinco anos, eram 10%. Quando não são as principais responsáveis pelas propriedades, elas atuam como administradoras, dividem as atividades com um familiar ou estão sendo preparadas para assumir essas funções.

Os dados são de uma pesquisa da ABMRA (Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio) e antecedem o Censo Agropecuário, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que deve ficar pronto este ano. O levantamento foi feito ao longo de 2017, com 2.090 agricultores e 717 pecuaristas de 15 Estados.

Com o aumento do uso da tecnologia no campo, a força física deixou de ser uma barreira para muitas atividades, lembra Ricardo Nicodemos, coordenador da pesquisa da ABMRA. Elas também estão se preparando mais para assumir as funções. Uma em cada quatro mulheres tem formação superior. Entre os homens, um em cada cinco.

“Essa nova dinâmica do agronegócio faz com que as mulheres ganhem destaque. Embora os homens sejam a maioria dos entrevistados, para 81% dos agricultores e pecuaristas, a participação delas é vital ou muito importante”, diz Nicodemos.

A presença feminina à frente das propriedades rurais não é inédita. Mas a pesquisa da ABMRA mostra que elas ganham espaço nas pequenas, médias e grandes propriedades.

“Essa é mesmo uma característica muito feminina, de querer se aprimorar sempre”, avalia a paulista Teresa Vendramini, primeira mulher a ocupar um cargo de diretora executiva na SRB (Sociedade Rural Brasileira). Ela está no cargo desde março do ano passado.

“A mulher antes acabava indo parar no campo quando ficava viúva ou quando perdia os pais. Foi assim comigo e ainda acontece bastante. Mas a importância crescente do agronegócio também veio acompanhada de uma revolução cultural. Os jovens querem ficar no campo, muitas mulheres não são mais criadas para ficar em segundo plano e esses novos agentes estão transformando a agropecuária. É um caminho sem volta.”

Mais jovem

A faixa etária média dos produtores rurais caiu entre 2013 e 2017, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. No ano passado, os agricultores e pecuaristas tinham, em média, 46,5 anos. Em 2013, essa média era de 48 anos. “A diferença parece pequena, mas não é”, diz o coordenador do levantamento, Ricardo Nicodemos.

