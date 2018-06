Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa (15/6) conta com ações no Estado

O Programa Sesc Maturidade Ativa realiza no Estado, em junho, uma série de ações alusivas ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa (15/6). Em Porto Alegre, o Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220), das 14h às 16h30, realiza o workshop “Violência do Trânsito e Acessibilidade”. O evento é aberto a toda a comunidade e tem entrada franca. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (51) 3226.0631 ou no site www.sesc-rs.com.br/maturidadeativa.

Entre os palestrantes, estão a médica psiquiatra Fernanda Rasia, da Sociedade e Saúde Mental/Secretaria Municipal da Saúde; a delegada Larissa Fajardo, da delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso; Eduardo de Souza e Luciana Farias Pereira, agentes de fiscalização de Trânsito e Transportes.

O objetivo da programação é disseminar às comunidades a estratégia nº 4 do “Manual de Violência contra a pessoa idosa”, que é “apoiar as famílias que abrigam pessoas idosas em sua casa”. Além disso, as ações alusivas ao Dia Mundial de Conscientização da Violência têm a finalidade de compartilhar com a comunidade ações que podem ajudar as famílias que abrigam idosos: adaptação da casa, mudança de comportamento e apoio aos cuidadores, sendo a fonte dessas informações o Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, documento oficial lançado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Sobre o Programa Sesc Maturidade Ativa – Capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS, o programa tem como objetivo promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idades a partir de 60 anos. No projeto, os participantes reúnem-se para conviver, divertir, confraternizar, aprender, desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado social para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade contemporânea e estimulando a realização de trabalhos comunitários e a prática da responsabilidade social individual.

Atualmente, são 77 Grupos Sesc Maturidade Ativa envolvendo cerca de 5 mil idosos.

Deixe seu comentário: