Dia Mundial do Enoturismo estreia com participação do Brasil. Programações serão promovidas de 9 a 13 de novembro

A partir deste ano, países ligados à produção de vinho passam a celebrar o Dia Mundial do Enoturismo. A festividade ocorre no segundo domingo de novembro, quando se comemorava apenas o Dia Europeu do Enoturismo, ação alusiva que incentivou produtores de outros continentes a aderirem a causa mundial. Nesta primeira edição, além do Brasil, países como Itália, França, Portugal, Espanha, Uruguai, Argentina e Chile também promovem atividades. A iniciativa é realizada pela Rede Europeia de Cidades do Vinho (Recevin) e foi costurada no Brasil por meio da Associação Internacional de Enoturismo (Aenotur). A programação nacional contou com o estímulo do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).

Para a estreia, empreendimentos da Serra e da Campanha Gaúcha e do Roteiro de São Roque, em São Paulo, se organizaram de forma individual e/ou através de apoio público e de entidades representativas. Neste ano, 17 ações nacionais em alusão a data serão promovidas de 9 a 13 de novembro. Na programação estão desde curso de cortes de carnes com almoço harmonizado, venda de vinho a preço de custo, exposição de arte em meio aos vinhedos, passeio de trator, degustações temáticas, exibição de filme em vinícola, sunset (festa realizada no vespertino) e até seminário de enoturismo. Para realizar atividades em homenagem ao Dia Mundial do Enoturismo, todo empreendimento que estiver inserido em roteiro pode promover ações em prol da iniciativa.

“O Ibravin estimula o setor para que vinícolas, hotéis, restaurantes e lojas localizados em roteiros enoturísticos comemorem e desenvolvam atividades específicas para a data. A participação brasileira no Dia Mundial do Enoturismo faz com que a gente se conecte a países tradicionais no turismo do vinho, mostrando que o Brasil também oferece boas opções enoturísticas e está inserido no mapa mundial da atividade”, explica Diego Bertolini, gerente de Promoção do Ibravin.

No Rio Grande do Sul, maior polo vitivinícola do país, pelo menos 600 mil turistas circulam anualmente pela região da Serra e Campanha Gaúcha em busca das atrações que o universo da uva e do vinho proporciona.

Confira abaixo algumas atividades realizadas nos municípios gaúchos de Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Flores da Cunha e Santana do Livramento e na cidade paulista de São Roque, em alusão ao Dia Mundial do Enoturismo, celebrado, neste ano, no próximo domingo (12). A programação está sujeita as alterações. Consulte os empreendimentos em caso de chuva.

BENTO GONÇALVES (RS)

Degustação de produtos ícones nos vinhedos/ Vinícola Casa Valduga/ dias 9 e 10, às 15h, e dia 11, às 14h

Valor: R$ 120 por pessoa.

Descrição: Visitação na vinícola e degustação inédita em meio aos vinhedos de vinhos e espumantes ícones da marca (130 Blanc de Blancs, 130 Blanc de Noir, 130 Rosé, Gran Chardonnay D.O., Gran Raízes, Storia). O valor inclui uma taça de cristal. Máximo de 12 pessoas por grupo.

Reservas: É necessário agendamento prévio pelo (54) 2105.3122 ou cursos@casavalduga.com.br

Passeio de trator pelos vinhedos/ Vinícola Dom Cândido/ dia 10, às 10h, às 14h e às 16h

Valor: R$ 70 por pessoa

Descrição: Passeio de trator até os parreiras, na companhia de um dos proprietários da vinícola. Serão apresentados os espaços da propriedade e a história familiar, com parada para apreciar a paisagem, com espumante e tábua de frios. No retorno, haverá uma degustação de seis rótulos de vinhos e espumantes na loja do empreendimento. O participante será presenteado com uma taça personalizada. A duração aproximada é de uma hora. Máximo de 10 pessoas por grupo.

Reservas: É necessário agendamento prévio pelo (54) 2521.3500, (54) 9.9976.8840 ou pelo varejo@domcandido.com.br

Passeio terroir/ Vinícola Cainelli/ dias 10 e 11, das 9h30min às 11h e das 13h30min às 17h

Valor: R$ 50 por pessoa

Descrição: Passeio a bordo do Winetuc, onde o visitante aprenderá sobre o que é terroir em meio aos vinhedos, conhecendo o solo e o clima local através do contato direto com nosso viticultor. No retorno, haverá uma visita ao museu centenário da vinícola para conhecer a história da família, seguida de degustação no deck com os vinhos que representam o terroir local. O passeio tem duração aproximada de 90 minutos.

Reservas: É necessário agendamento prévio pelo (54) 3458.1441, (54) 9.9642.6245 ou pelo contato@vinicolacainelli.com.br

Visita ao museu e degustação/ Vinícola Cainelli / 11, das 9h30min às 11h e das 13h30min às 17h

Valor: gratuito

Descrição: em comemoração ao Dia Mundial do Enoturismo, a vinícola oferecerá a experiência de forma gratuita aos visitantes. Nesta opção, além de visitar o museu centenário da vinícola para conhecer a história da família, são degustados três rótulos entre oito variedades diferentes de vinhos e espumantes.

Reservas: É necessário agendamento prévio pelo (54) 3458.1441, (54) 9.9642.6245 ou pelo contato@vinicolacainelli.com.br

Secreto de Los Asados/ Vinícola Lovara/ dia 10, das 10h às 14h

Valor: R$ 200 por pessoa ou R$ 380 por casal

Descrição: a vinícola promoverá um curso sobre a culinária dos pampas em meio ao vinhedos, seguido de almoço preparado em fogo de chão, harmonizado com vinhos e espumantes. Mais do que a história do churrasco e do povo gaúcho, o chef parrillero Demétrios Richter da Silva ensinará sobre qualidade da carne, mercado nacional e internacional, seleção genética dos animais, parrilla, fogo, cortes argentinos e uruguaios, ponto de cocção, desossa e sete tipos de cortes.

Reservas: É necessário agendamento prévio pelo (54) 2102.9005 ou eventos@lovara.com.br

Degustação Raridades/ Lidio Carraro Vinícola Boutique/ dias 10 e 11, às 9h

Valor: R$ 120 por pessoa

Descrição: Degustação de 12 produtos: seis das linhas Premium, três das Top Premium e três rótulos “Raridades”.

Reservas: Agendamento prévio até o dia 9, pelo (54) 2105.2555 ou pelo (54) 9.9600.8740

Exposição de arte/ Vinícola Miolo/ dia 11, das 11h às 17h

Valor: entrada franca

Descrição: exposição de fotografias e pinturas (aquarela) enológicas em meio aos jardins e vinhedos da vinícola.

Não é necessário fazer reserva.

Vinhos gaúchos a preço de custo/ Restaurante GURI – Cozinha de Origem/ dia 11, das 12h às 15h

Valor: entrada franca (apenas consumação)

Descrição: os clientes que optarem pelos pratos à la carte ou pelo Menu de Origem pagam preço de custo nos vinhos gaúchos ou levando rótulos brasileiros de casa não pagam a rolha.

Reservas: Agendamento pelo (54) 3459.1084 ou pelo (51) 9.9525.0303

GARIBALDI (RS)

Dia Mundial do Enoturismo em Garibaldi/ Vinícola Peterlongo/ dia 11, das 15h às 20h

Valor: entrada franca

Descrição: vinhos, food trucks, shows e carros antigos estarão reunidos nos jardins da vinícola para celebrar o Dia Mundial do Enoturismo. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e pela Rota dos Espumantes brindará a data com o símbolo da cidade: o espumante. Serão vendidos os produtos das vinícolas Casa Pedrucci, Domno, Garibaldi, Peterlongo e Santa Bárbara. Haverá shows com os garibaldenses Eduardo Segabinazzi (15h), Lela Rosanelli (16h) e banda Mad Mary (17h). Em caso de mau tempo, o evento ocorrerá no interior da vinícola.

Não é necessário fazer reserva.

Wine Movie/ Vinícola Peterlongo/ dia 10, das 19h às 23h

Valor: antecipado, R$ 40. No local (sujeito à disponibilidade), R$ 50

Pontos de venda: varejo da Vinícola Peterlongo ou pelo site sympla.com.br

Descrição: Exibição do filme “Todos os caminhos levam a Roma”, nos jardins da vinícola (em caso de chuva, é realizado na parte interna). O ingresso inclui uma pipoca, uma taça personalizada e uma dose de vinho ou espumante. Haverá venda de produtos da marca e food truck.

10º Garibaldi Vintage/ Centro Histórico de Garibaldi/ dia 9, a partir das 19h

Valor: entrada franca

Descrição: O evento possui a temática das décadas de 1920 a 1960 e encanta turistas e moradores. Ao longo da Rua Buarque de Macedo, o público pode encontrar gastronomia, espumantes e shows. A presença de diversos carros antigos e a caracterização de parte do público, lembrando o período homenageado, também são destaques.

FLORES DA CUNHA (RS)

Spuntino in giardino/ Vinícola Casa Gazzaro/ dia 11, das 10h às 18h

Valor: R$ 30 a R$ 60 (inclui um rótulo e brusquetas)

Descrição: Com os dias quentes, cresce a vontade de desfrutar de atividades ar livre, que envolvam a natureza. Para aproveitar esse momento, a vinícola oferecerá na compra de um vinho ou espumante, seis brusquetas para serem saboreadas nos jardins da vinícola.

Reserva: agendamentos pelo (54) 3292.4455 ou (54) 9.9947.3145

Faça degustação e ganhe uma taça/ Vinícola Viapiana/ dia 11, das 10h às 15h

Valor: R$ 25 (revertidos em compras no varejo da vinícola)

Descrição: em comemoração à data, o visitante que realizar o tour pela vinícola e fizer a degustação tradicional com cinco rótulos, ganha uma taça colorida.

Não é necessário fazer reserva.

Degustação às cegas/ Vinícola Panizzon/ dia 10 (das 9h30min às 12h e das 13h às 17h), dia 11 (das 9h30min às 15h, sem fechar ao meio-dia), e dia 12 (das 9h às 11h45min e das 13h30min às 17h30min)

Valor: gratuito

Descrição: degustação às cegas de quatro vinhos para identificar a variedade de cada rótulo.

Não é necessário fazer reserva.

FARROUPILHA (RS)

Tasting Day/ Vinícola Casa Perini / dia 10, das 16h às 22h

Valor: R$ 190 por pessoa

Pontos de venda: ingressos antecipados devem ser adquiridos no Empório Casa Perini em Farroupilha, no site ticketmais.com.br, nas lojas Gang de Caxias do Sul e de Porto Alegre, na Academia Prime Fitness ou nas lojas Boarstore (Farroupilha) e Guria Guria (Bento Gonçalves)

Descrição: Sunset enogastronômico open bar e food nos jardins da vinícola. Mais de 30 rótulos de vinhos e espumantes, drinks e ilhas gastronômicas.

SANTANA DO LIVRAMENTO (RS)

Seminário Binacional de Enoturismo / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Riograndense (IFSul)/ dia 13, das 13h às 18h

Valor: entrada franca

Descrição: o evento aberto ao público busca estimular o incremento dos negócios vitivinícolas por meio do turismo e apostar no enoturismo como foco de experiências para os turistas nacionais e internacionais. A ideia é que as vinícolas explorem o turismo através de outras atividades, além da produção de vinhos e espumantes, com roteiros de charme, hotéis boutique e gastronomia, valorizando produtos regionais. A iniciativa é do Sebrae/RS, em parceria com o Senac, Ibravin e Festival Binacional de Enogastronomia.

Reservas: agendamentos até o dia 12, pelo (55) 3412.4694 ou pelo monicag@sebraers.com.br

SÃO ROQUE (SP)

Ganhe uma garrafa de vinho/ Restaurantes Português e Italiano da Vila Don Patto/ dias 10 e 11, das 11h30min às 17h30min

Valor: entrada franca (apenas consumação)

Descrição: as primeiras 10 mesas que chegarem em cada um dos restaurantes Português e Italiano da Vila Don Patto, em cada dia da ação, serão presentadas com uma garrafa de vinho.

Reservas: agendamento pelo (11) 4711.3001 ou pelo (11) 9.8804.6035

