Dia Mundial do Meio Ambiente: Lorenzetti promove campanha de conscientização entre colaboradores

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, terá como destaque uma nova campanha de conscientização desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Com o tema “Acabe com a poluição plástica”, o projeto tem como objetivo chamar a atenção de governos, setor privado, comunidades e população para a importância da redução da produção e do consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis, que poluem o solo, os oceanos, prejudicam a vida marinha e afetam a saúde humana.

Sinergia com ações globais. Engajada com a causa, a Lorenzetti, prestes a completar 95 anos de história, realizará campanha interna sobre o tema. Com o objetivo de educar e conscientizar seus colaboradores na Semana do Meio Ambiente, celebrada em junho, a empresa promoverá ações e distribuirá informativos relacionados com o descarte correto de plásticos. Uma das iniciativas trata diretamente de uma das categorias de produto da empresa, a de purificadores de água, que contribuem para evitar o descarte de garrafas pets de água mineral no meio ambiente.

Dentro desse contexto, no Brasil são fabricados anualmente 14 bilhões de garrafas pets, sendo que seis bilhões são eliminadas na natureza. Modelos de purificadores Lorenzetti, por exemplo, que possuem capacidade para purificar quatro mil litros de água, um único refil evita o descarte de 2.666 garrafas de 1,5 litro ao ano. Enquanto que as versões com capacidade para purificar mil litros de água evitam o descarte de 666 garrafas pets de 1,5 litro de água por ano. Com base nesses dados, é possível afirmar que os purificadores Lorenzetti evitam o descarte de 2,95 bilhões de garrafas pets de 1,5 litro ao ano na natureza.

Para disseminar o conhecimento entre seus colaboradores, a empresa desenvolveu questionário relacionando com o cálculo de quantas garrafas descartáveis deixam de ser compradas a partir do uso de um purificador de água. Os profissionais que indicarem a resposta correta participam de sorteio de purificadores Gioviale, um dos modelos mais completos do portfólio da Lorenzetti.

Campanha consolidada. Paralelamente à ação específica da Semana do Meio Ambiente, a Lorenzetti realiza há mais de um ano a Campanha Lorenzetti Sustentável – Faça a Diferença. Seja Sustentável. O projeto prevê disseminar ações sustentáveis em atividades do cotidiano, no que se refere ao uso consciente dos recursos naturais, como água e energia elétrica, além de materiais de escritório, como papéis, por exemplo. Com base nisso, a campanha aborda cinco temáticas fundamentais: Energia Elétrica, Água, Papel, Resíduos e Telefone.

O projeto é gerenciado pelo setor de Meio Ambiente, com parceria e engajamento em forma de ações e comunicação de todos os setores administrativos e fabris da Lorenzetti.

As famílias dos funcionários também são impactadas, por meio de seus filhos, que são convidados a participar de concurso cultural sobre o tema da campanha desse ano, criando desenhos que expressem a preocupação com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Todas as crianças receberão livros lúdicos e brinquedos educativos sobre o assunto para aprimorarem os seus conhecimentos. Os colaboradores serão contemplados também com brindes sustentáveis confeccionados com banners que estiveram expostos em eventos da Lorenzetti e que seriam descartados como resíduo plástico reciclável.

Gestão socioambiental. A Lorenzetti possui ações fixas voltadas ao cuidado com o meio ambiente. Um dos destaques é o LorenCicla, programa de coleta seletiva. A empresa gerencia adequadamente todos os seus resíduos, sempre empenhada em fazer parte dos acordos de Logística Reversa com seus fornecedores, clientes e órgãos gestores ambientais públicos e privados. Atualmente, possui diversos acordos consolidados de logística reversa de embalagens com seus fornecedores, em conformidade com a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Federal nº 12.305/2010.

A Lorenzetti possui também coletores de pilhas acessíveis aos colaboradores, engajando a eliminação correta do resíduo tóxico. Essa demanda engloba não apenas o funcionário, mas as pessoas do seu convívio, como amigos e parentes, que podem fazer o descarte corretamente por meio do profissional que trabalha na empresa. Como resultado desta ação, em 2017, ocorreu a coleta de mais 130 kg de pilhas, 30% mais que em 2016.

Atualmente, a empresa realiza campanha interna de descarte de resíduos eletroeletrônicos, entre celulares, smartphones, computadores, DVDs, câmeras fotográficas, televisores e impressoras. A Lorenzetti disponibiliza caixas coletoras que ficam posicionadas em pontos estratégicos das fábricas visando facilitar o descarte. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que há, pelo menos, 500 milhões de aparelhos eletroeletrônicos sem uso nos lares brasileiros.

Na fábrica de metais sanitários da empresa, desde 2009, 85% da água utilizada na galvanoplastia, processo responsável pelo tratamento de superfícies, é reutilizada. Em 2016, no processo de fundição, 100 toneladas de areia da macharia, que seriam destinadas para o aterro, foram recicladas. Na fábrica de plásticos sanitários, por sua vez, há um moderno processo de acabamento superficial com mínima geração de resíduos.

A partir de campanhas internas, entre 2014 e 2017, a Lorenzetti reduziu em 21% o consumo de água, por meio de ações simples, sem interferência na produção e no engajamento dos funcionários, como a instalação de hidrômetros setorizados, redutores de vazão e arejadores nos pontos de consumo coletivos, visando reduzir e controlar o fluxo de consumo da água. Outra medida adotada foi a instalação de sistemas de tecnologias para reuso da água de chuva para a limpeza de áreas menos nobres, como pátios e pisos das áreas fabris.

“A Lorenzetti sempre possuiu a sustentabilidade como uma de suas principais diretrizes, de maneira que os primeiros a sentirem os efeitos dessas ações são os colaboradores. A missão é disseminar esse valioso e importante conhecimento com a sociedade como um todo”, afirma Paulo Sergio Galina, responsável pelo marketing da Lorenzetti.

