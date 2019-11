Dia Nacional da Alfabetização: Projeto da Estácio visa combater analfabetismo

Criado com o intuito de auxiliar no combate aos dados alarmantes do país, o Dia Nacional da Alfabetização ocorre, desde 1966, em 14 de novembro. Contudo, de acordo com índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em junho de 2019, o Brasil ainda possui 11,3 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais.

Diante de informações tão elementares, a Estácio realiza o Projeto de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos. Por um período de quatro meses, os adultos e jovens têm aulas com estudantes dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio – como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática – com a participação do corpo docente da instituição. As aulas têm duração de três horas por dia, duas vezes por semana, e são totalmente gratuitas para os alfabetizandos.

A 4ª Edição do Projeto de Alfabetização e Letramento está sendo oferecida em unidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Porém, a Estácio tem intenções de estender as ações para todas as unidades do país.

Segundo Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da instituição, o projeto está engajado à missão de manter um relacionamento próximo e sustentável com a comunidade. “Nossa meta é levar a atividade a todas as unidades da Estácio no Brasil, combatendo o analfabetismo e erradicando-o no entorno de nossos campi”, afirmou.

A iniciativa está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 4, da Organização das Nações Unidas (ONU) e também é integrante do Programa de Responsabilidade Social da companhia.