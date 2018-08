Dia Nacional da Saúde: Filtros e Purificadores promovem tratamento da água e evitam a desidratação

Comemorado em 05 de agosto, o Dia Nacional da Saúde tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância dos cuidados que cada pessoa deve ter com o próprio corpo. Uma data que ressalta a necessidade da reflexão do equilíbrio físico e mental. Um dos assuntos mais debatidos sobre o assunto, sobretudo no período do inverno quando aumenta o número de desidratação, está relacionado à mortalidade infantil em decorrência de doenças ligadas à água.

Segundo dados divulgados nesse ano pelo instituto Save the Children, se em nível global quase uma pessoa em cada três – o que representa 2,1 bilhões – não tem acesso a uma fonte segura de água, e uma em cada nove a serviços higiênicos, a água contaminada é, de fato, um dos maiores causadores de doenças como a cólera, a disenteria, o tifo, a poliomielite e a diarreia, corriqueiras entre crianças de todo o mundo.

Diante desse cenário e pensando no bem-estar de toda a família, a Lorenzetti conta com um portfólio completo de filtros e purificadores que realizam um verdadeiro tratamento da água. Os modelos Naturalis e Gioviale, por exemplo, se destacam pela alta capacidade de purificação. O Gioviale é mais compacto, idealizado para atender as famílias com até quatro pessoas, com refil de durabilidade estimada em quatro mil litros. O Naturalis, por sua vez, é ideal para famílias maiores, oferecendo durabilidade do refil de aproximadamente seis mil litros.

A empresa oferece outros modelos de purificadores adequados a diversas necessidades, como Vitale, Acqua Bella e Versatille. O Vitale é um produto compacto que permite a instalação sobre a pia ou na parede. Já o Acqua Bella é indicado para os consumidores que preferem um purificador com torneira. Outro destaque é o Versatille, como o próprio nome destaca, se diferencia por ser totalmente versátil. Compacto, o produto pode ser instalado diretamente na torneira e é ideal para ser levado para outros locais.

A Lorenzetti também oferece as linhas de filtros para Ponto de Entrada (POE), ideais para serem instalados na entrada da caixa d´água ou no cavalete, capazes de eliminar limo, barro, ferrugem e outras partículas sólidas. O modelo para Ponto de Uso (POU) é indicado para bebedouros, máquinas de café e ideal também para instalação sob a pia da cozinha, que, além de retirar o limo, barro, ferrugem, cloro, cheiros e gostos, realizam o controle do nível microbiológico.

Para a Lorenzetti, o cuidado com a saúde das pessoas é prioridade. Paulo Sergio Galina, responsável pelo marketing da Lorenzetti, explica de forma prática o funcionamento dos purificadores. “O Gioviale e o Naturalis, por meio das etapas de purificação, retiram os elementos físicos e os químicos da água, deixando-a leve, cristalina e sem risco de contaminação, tornando-a mais saudável, ideal para beber, cozinhar ou lavar alimentos”.

