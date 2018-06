No dia 21 de junho de cada ano é comemorado, no Brasil, o Dia Nacional do Controle da Asma. No país, grande parte da população apresenta problemas respiratórios, seja por fatores climáticos, de poluição ou de hábitos, como o fumo. A data, portanto, foi criada com o objetivo de alertar a população brasileira sobre a asma.

