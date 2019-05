A secretária do Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia, junto com sua equipe, será voluntária nesta sexta-feira (31), a partir das 9h, na elaboração do almoço para as pessoas em situação de rua que está sendo servido no Ginásio Tesourinha. A iniciativa é uma parceria com a Adra (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais).

