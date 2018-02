Diadora anuncia nova identidade visual e celebra 70 anos de existência

Trazendo a elegância do design italiano e tecnologias de alta qualidade, a Diadora está em constante reinvenção, buscando comunicar a sua paixão pelos esportes de maneira cada vez mais próxima de seu público. A marca está unificando sua identidade visual mundialmente e a partir de 2018 todos os produtos serão assinados com o mesmo logotipo. Intitulado Five Balls, ele traz cinco círculos, inspirados no símbolo das Olimpíadas.

No Brasil, a logotipia traz o nome da marca aliado à campanha Movimento Diadora, ação que incentiva as pessoas a praticarem atividades físicas para obterem mais qualidade de vida e, de quebra, adrenalina.

Além da renovação da identidade visual, o ano de 2018 é de comemoração para Diadora, que completa 70 anos. No Brasil, a marca aproveita esse ano festivo para lançar a sua coleção de chuteiras e assim retornar ao mundo do futebol, firmando parceria como o fornecedor oficial de materiais esportivos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tudo isso visando atender às solicitações de seus consumidores, que possuem uma memória afetiva muito grande da marca no Futebol.

