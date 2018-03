Diadora Speed W II. Tênis feminino icônico da marca surge repaginado e com grade de numeração ampliada

De espírito livre, aventureiro e repleto de adrenalina, a Diadora é mundialmente reconhecida pela excelência de seus artigos esportivos, unindo o melhor em termos de tecnologia ao clássico design italiano. Sintonizada aos desejos de sua consumidora, empoderada, ativa e independente, que procura nas atividades físicas o bem-estar, a marca traz o modelo Speed W, que é um dos favoritos das mulheres, com visual repaginado.

A segunda edição do modelo, batizada de Speed II W, tem shape esportivo e discreto, com cabedal de tecido mesh combinado a elementos fusionados. Com forro em tecido poliéster e palmilha removível de EVA com absorção de impacto, o tênis tem sola ultraleve com a tecnologia X-Foam, que consiste num alto poder de resiliência após a prática de exercícios.

O modelo surge com cinco combinações diferentes, sendo elas black/pink, black/white, graphite/pink, majolic blue/lake blue e sky/coral, em numeração que, agora, vai do 34 até à 40, e pesa apenas 186 gramas. É a opção perfeita para quem procura se sentir bem com estilo tanto nas atividades físicas, quanto para o dia a dia.

