Diálogo marca o início da gestão da nova diretoria da ABCCC

Uma série de reuniões marcou o início dos trabalhos da nova mesa diretora da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) eleita para o biênio 2016/2018. Após a cerimônia que oficializou o nome de Eduardo Móglia Suñe como novo presidente da entidade, ocorrida no dia 12 de outubro, foram realizados encontros entre a diretoria e os demais componentes responsáveis pelo andamento do cenário crioulista nas próximas temporadas. O objetivo foi apresentar ideias, planejar ações e colocar iniciativas em prática.

Além da Assembleia Geral Ordinária aberta aos associados, estiveram reunidos o Conselho Deliberativo Técnico (CDT), o Conselho de Planejamento, Subcomissão de Núcleos e o Conselho Fiscal. Iniciativas que não pararam, se estendendo também para encontros realizados com as comissões e subcomissões, inclusive as criadas para a gestão atual, como é o caso da Subcomissão de Bem-estar Animal. Todas as atividades foram realizadas na sede da ABCCC, em Pelotas (RS).

Também houve espaço para uma reunião realizada entre gestão e supervisores técnicos credenciados à ABCCC. Uma das primeiras ações que promete terimpacto no desenvolvimento do trabalho dos profissionais que são essenciais para o fomento, padrão e expansão da raça. Momento que foi muito bem recebido por ambas as partes. “Pedimos união e comprometimento e que realmente os técnicos sirvam de expansionistas da raça, destacando que vamos precisar ainda mais do trabalho deles nesses dois anos. E também escutamos suas demandas, pois pretendemos que diretoria e quadro técnico andem juntos e afinados”, ressalta Suñe.

Buscando garantir um relacionamento de proximidade com todos os personagens responsáveis pelo funcionamento da Associação, o novo gestor ainda esteve reunido com todos os colaboradores da entidade, se colocando à disposição e enfatizando a necessidade de união e comprometimento para o constante desenvolvimento da ABCCC.

Suñe, além dos encontros em Pelotas, também viajou depois de eleito para Brasília, Uruguaiana e Bagé. Nestes dois municípios gaúchos ele prestigiou a posse das novas direções dos Núcleos de Criadores de Cavalos Crioulos. Nesse próximo final de semana, estará em Mococa, São Paulo. “O nosso intuito é puxar os Núcleos e criadores para o entorno da ABCCC, pois só unidos conseguiremos passar por cima da crise”.

O dirigente destaca ainda o trabalho da Associação junto com outras entidades apoiando o tema Vaquejada. A ABCCC possui uma Comissão que vem trabalho forte na questão do Bem Estar Animal, sempre atenta à mobilização e ao debate nacional sobre o assunto.

