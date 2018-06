Diários da cela

Em seu quartinho especial na sede da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula da Silva escreveu mensagem de parabéns ao novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, seu amigo. O novo premiê do governo espanhol, eleito pelo Partido Socialista Operário Espanhol, esteve com o ex-presidente petista em 2015.

Amigo é isso aí

Na carta, que será enviada a Sanchez pela direção do PT, Lula agradeceu pela foto que o espanhol postou nas mídias sociais, após sua vitória, com faixa que dizia Lula Livre.

Pelo visto…

… o premiê espanhol desconhece totalmente as acusações contra Lula, a decisão da Justiça e até as praxes do cargo de não se meter em assuntos que não lhe cabem.

Século 21

A deputada e cadeirante Mara Gabrilli (PSDB-SP) passou um sufoco para embarcar em Congonhas num voo da TAM na terça. Assessoria diz que foi só troca de aeronave.

Derrapagem

Em meio à tensão com os caminhoneiros, a direção da Polícia Rodoviária Federal notificou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre o fim da parceria, na última quarta-feira, do ‘Termo de Cooperação e Apoio Técnico-Operacional nº 001/2013’, no qual a PRF fiscaliza veículos de cargas nas estradas.

Pista livre

A PRF avisa no informe que há novas tratativas para renovação do acordo. Enquanto isso a ANTT sofre com alguns postos de fiscalização e balanças fechados nas estradas. E pista fica livre para motoristas carregarem o que – e como – bem entenderem.

Refis…

O senador José Pimentel (PT-CE) defende endurecimento de regras para parcelamentos de dívidas tributárias. É autor da proposta 425/17, pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos, que visa evitar que sonegadores e fraudadores se utilizem dos parcelamentos para deixar de cumprir suas obrigações tributárias imediatas.

…Presentão

“Os benefícios fiscais, especialmente os parcelamentos, são concedidos de maneira indiscriminada, em detrimento do interesse público”, critica.

Maneco na pista

Ex-motorista de Leonel Brizola, e fundador do PDT, Manoel Dias, o Maneco, vai se candidatar a deputado federal por SC, com presença de Ciro Gomes e Carlos Lupi.

Filippelli & Cia

O MP Federal reforçou o time de procuradores que investiga desvios e ilícitos na construção do BRT e do Estádio Nacional de Brasília. As apurações devem desencadear nova fase da Operação Paratenaico, que levou à cadeia o ex-assessor do presidente Michel Temer, Tadeu Filippelli (MDB) e o ex-governador do DF Agnelo Queiroz.

Rastros

A força-tarefa começa a se debruçar, nos próximos dias, sobre documentos das obras e serviços feitos pelo consórcio formado pelas empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia. E claro: o rastro do pagamento de propinas aos políticos e agentes públicos.

Maia Marx

O presidente da Câmara e pré-candidato ao Planalto, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não perde a oportunidade de holofote. Participou até de esvaziada sessão de homenagem ao socialista Karl Marx. “Seu pensamento continua a inspirar literatos e movimentos políticos e sociais em nossos dias”, disse o liberal.

Outro lado

O presidenciável deputado Jair Bolsonaro (PSL), que também não perde palanques, passou pela sessão e deixou sua impressão sobre o autor de O Capital: “Genocida”.

João Gilberto

Amiga de João Gilberto, a cantora Hanna fará show amanhã, aniversário do criador da Bossa Nova, para lembrar os 87 anos do cantor e compositor baiano. Será na Casa de Julieta Serpa no Rio.

Deixe seu comentário: